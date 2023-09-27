Деяких чоловіків мобілізують примусово: кого можуть повернути на військовий облік

Чоловіків з 18 до 60 років, які були зняті з військового обліку за станом здоров'я, після повторного обстеження ВЛК, можуть повернути на військовий облік та призвати до служби в армії.

Про це пише NV.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2023 року в Україні змінили Перелік хвороб, затверджений наказом № 402 МО, який зменшив кількість хвороб та станів, за яких особа не може нести службу.

Президент України Володимир Зеленський наказав перевірити всі рішення ВЛК щодо непридатності з 24 лютого 2022 року.

У разі перегляду рішень ВЛК, деякі особи, виключені з військового обліку можуть бути повернені на облік.

А якщо зняті з військового обліку чоловіки не підпадають ні під одну з зазначених у статті категорій, то вони зобов’язані знову стати на облік після того, як зникнуть обставини, через які відбулося зняття.

З військового обліку призовників знімають чоловіків, які:

- вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України до нового місця проживання;

- вибувають на строк більше як три місяці за межі України;

- взяті згідно з рішеннями комісії з питань приписки або призовної комісії на облік військовозобов'язаних;

- отримали військові звання офіцерського складу після проходження військового вишколу за програмою підготовки офіцерів запасу;

- припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження або достроково відповідно до законодавства;

- виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом строків першого та другого контрактів.

З військового обліку військовозобов'язаних знімають чоловіків, які:

- вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України до нового місця проживання;

- прийняті на службу до Національної поліції України, Служби судової охорони, Державного бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки України, органів і підрозділів цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України;

- вибули на строк більше як три місяці за межі України;

- в інших випадках ― за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України;

З військового обліку резервістів знімають чоловіків, які:

- вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України на нове місце проживання;

- прийняті на службу до Національної поліції України, Державного бюро розслідувань, податкової міліції, органів і підрозділів цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України;

- вибули на строк більше як три місяці за межі України;

- звільнені зі служби у військовому резерві та не досягли граничного віку перебування в запасі;

- в інших випадках ― за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України.

Після вручення повістки, зняті з військового обліку особи зобов’язані з’явитися для уточнення даних в ТЦК. Якщо ще дійсна підстава для зняття з військового обліку, це просто уточнення даних.

Але, якщо людина вже мала стати на військовий облік, то керівник ТЦК може виписати штраф за порушення правил обліку та повернути таку людину на військовий облік.

Виключення з військового обліку означає, що чоловік перестає бути військовозобов'язаним чи резервістом.

Водночас, зняття з військового обліку — це тимчасове явище. Воно відбувається, якщо чоловік змінює місце прописки, місце проживання, виїжджає за кордон, відбуває покарання за нетяжкий злочин. Зняття з військового обліку передбачає обов’язкове повернення на облік, інакше це буде порушення правил обліку.

Виключені з військового обліку та не зобов’язані бути поставлені на облік, оскільки вони не є військовозобов'язаними.

З військового обліку виключаються такі чоловіки:

- кого раніше було засуджено до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;

- кого за станом здоров’я визнано непридатними до військової служби у воєнний стан з виключенням з військового обліку;

- хто досяг граничного віку перебування у запасі;

- призвані чи прийняті на військову службу;

- ті, що проходять військову службу (навчання) у вищих військових закладах освіти і військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

- військовослужбовців чи військовозобов'язаних, які померли;

- хто відмовився від українського громадянства і покинув Україну.

Таким чином, чоловіків, які після зміни рішення на ВЛК отримали висновок «придатний» або «обмежено придатний, можуть мобілізувати.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, які відомості будуть в реєстрі військовозобов’язаних та чи розсилатимуть повістки онлайн.

453

Читайте нас у Facebook та Instagram