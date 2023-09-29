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Гроші

Підвищення пенсій: хто в січні отримає добавку до виплат у 268 грн

10:57 29 вересня 2023
пенсіонер

В проєкті бюджету на 2024 рік, уряд планує провести перерахунок пенсій українців у три етапи.

Зокрема, з 1 січня зросте пенсія для українців, яким виповнилось 65 років.

Перерахунок буде проведено у зв'язку зі зростанням розміру мінімальної заробітної плати. Йдеться про чоловіків зі стажем 35 та більше років та жінок зі стажем 30 років. Їм пенсія встановлюється у розмірі 40 відсотків мінімальної заробітної плати.

З 1 січня обіцяють встановити мінімальну зарплату на рівні 7100 гривень, а це означає, що пенсія у 65-річних пенсіонерів не повинна бути нижчою за 2840 гривень.

Крім того, законопроєктом передбачено, що мінімальна пенсія зросте до 2361 грн, тобто порівняно з 2023 роком — на 268 грн (зараз вона становить 2093 грн).

Тобто, більшість пенсіонерів отримають саме таку добавку до виплат.

Наступне підвищення пенсій для 65-річних відбудеться вже з 1 квітня, коли мінімальна зарплата зросте до 8000 гривень, а і їхня пенсія буде не менше 3200 гривень.

Раніше ми розповідали, як українцям збільшать пенсії за допомогою балів.

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