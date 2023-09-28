Стало відомо, скільки разів і як українцям підвищать пенсії у 2024 році
У січні 2024 року, як передбачає проект бюджету на наступний рік, може відбутися підвищення мінімальної та максимальної пенсії.
Загалом уряд планує перерахунок пенсій у три етапи. Про це повідомляє «Апостроф» із посиланням на відповідь Міністерства соціальної політики України на інформаційний запит редакції.
Перший етап — з 1 січня:
- у зв'язку із зростанням розміру мінімальної заробітної плати (для осіб, які досягли віку 65 років, мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється у розмірі 40 відсотків мінімальної заробітної плати),
- у зв'язку із зростанням розміру мінімальної заробітної плати, що застосовується органами Пенсійного фонду України, як розрахункова величина для обчислення надбавки за проживання у зоні радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, за рішеннями суду.
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Другий етап — з 1 березня:
- у зв'язку із збільшенням розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність,
- індексація пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії.
Третій — з 1 квітня:
- у зв'язку із зростанням розміру мінімальної заробітної плати (для осіб, які досягли віку 65 років, мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється у розмірі 40 відсотків мінімальної заробітної плати),
- працюючим пенсіонерам з урахуванням оновленого (збільшеного) страхового стажу.
Раніше повідомлялося про плани Мінфіну наступного року двічі підвищити мінімальну зарплату: з січня 2024 року вона становитиме 7100 грн., а з липня — 8000 грн.
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