Обіцяла знайти зниклого чоловіка-військового: ворожка видурила у жінки 40 тис. грн і «ювелірку»

На Прикарпатті шахрайка видурила гроші та ювелірні прикраси у жительки Коломийщини. Вдаючи з себе ясновидицю, аферистка запевнила потерпілу, що допоможе знайти чоловіка-військового, який не виходить на зв'язок і вважається безвісти зниклим. Про цей факт розповіли в поліції Івано-Франківської області.

За словами 29-річної потерпілої, фігурантка зателефонувала до неї сама, представилась екстрасенсом і запропонувала свої послуги з «передбачення майбутнього».

Під час двотижневих онлайн-сеансів шахрайка видурила у довірливої жінки 41 тисячу гривень, які та перерахувала кількома платежами на банківський рахунок. Окрім цього, для проведення «ритуалу» потрібно було відправити поштою до іншого міста золоті прикраси та одяг.

Коли жінка все надіслала, шахрайка перестала виходити на зв'язок.

В поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України («Шахрайство»). Підозрювану у скоєнні злочину шукають. Однак подібних випадків в Україні стає все більше, тому в поліції дають актуальні рекомендації:

не довіряйте невідомим особам, з якими спілкуєтесь в мережі, або ж кого бачите вперше — такі аферисти можуть здаватись доброзичливими і вводити в оману;

уникайте спілкування з усілякими ворожками та різного роду екстрасенсами;

припиніть вірити у ворожбу, чаклунство, надзвичайні здібності.

«Надмірна довірливість може обернутись втратою коштів», — попереджають правоохоронці.

Нагадаємо, «ФАКТИ» попереджали також про нові можливості телефонних шахраїв — вони навчилися викрадасти особисті дані своєї жертви та від її імені просити гроші у близьких та родичів. Такі схеми вже активно працюють у Telegram.

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