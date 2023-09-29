Банки не завжди допоможуть: шахраї розробили нову схему і почали грабувати українців

В Україні збільшується кількість шахрайських схем, завдяки яким можна позбутись своїх грошей.

Масові СМС-розсилки з обіцянкою виграшу чи загрозою блокування рахунку вже не працюють. Шахраї пішли далі — тепер вони викрадають особистість своєї жертви та від її імені просять гроші у близьких та родичів.

Такі схеми вже активно працюють у Telegram. Про це OBOZREVATEL розповіла заступниця директора Української міжбанківської асоціації платіжних систем ЄМА Олеся Данильченко.

Часто шахраям не доводиться отримувати доступ до облікового запису своєї жертви. Достатньо створити повну його копію: так само підписати, використати ту саму фотографію. Наступний крок — знайти знайомих того чи тієї, чию особистість намагається вкрасти шахрай.

За її словами, для цього також не потрібно мати особливих технічних навичок. Часто свої контакти з Телеграма українці самі вказують в інших соцмережах, де можна простежити список «друзів». Знайомі між собою українці є членами одних і тих самих груп у Telegram, лайкають пости одне одного.

Так, киянка Леся дізналася про те, що шахраї створили повну копію її облікового запису в Telegram від приятеля. Він отримав повідомлення від шахраїв з проханням позичити 5000 грн. Повідомлення надійшло від облікового запису, який повністю копіює оригінальний акаунт Лесі (підпис, фотографія, опис у профілі). Молодий чоловік вирішив перевірити інформацію та звернувся до дівчини.

Зрозуміло, що гроші дівчина не просила і одразу повідомила про це знайомому. Шахрай встиг вказати номер рахунку, на який просив переказати кошти. Виявилося, що це рахунок в А-Банку. Леся звернулася до служби підтримки банку, проте там повідомили, якщо вона не переказала гроші шахраям, то й скаргу не розглядатимуть.

«Банк справді не може лише на підставі однієї скарги, ще й без факту переказу коштів, блокувати рахунок. Уявляєте, якщо так легко можна буде заблокувати чужий рахунок, тоді ви зможете обманом легко позбавити доступу до грошей будь-якого українця за допомогою лише однієї скарги. Якщо справді є потерпілий або група потерпілих і вони звернулися до банку, або звернулася кіберполіція, тоді рахунок, звісно, заблокують», — розповідає Данильченко.

Вона також пояснила, як правильно реагувати на шахраїв та не стати їхньою жертвою.

Найважливіше — не довіряти повідомленням навіть від близьких людей. І не важливо, чи вам дзвонить або пише знайомий, використовуючи незнайомий вам номер або обліковий запис.

«Якщо вам написали або зателефонували з незнайомого номера, представившись вашим другом, передзвоніть на номер цього друга, який у вас є. Це займе кілька хвилин і може захистити вас від шахраїв», — пояснила експертка.

Як каже Данильченко, вкрасти ваші контакти з Telegram не складно, за її словами, це один з найнебезпечніших месенджерів. Навіть якщо вас просять допомоги, використовуючи справжній контакт вашого знайомого, все одно варто передзвонити на його номер телефону.

«Багато випадків, коли отримують доступ до Facebook-сторінок», — зазначає експертка.

Після цього також варто написати до служби підтримки банку (навіть якщо вони відмовляться блокувати рахунок) та залишити заявку на сайті кіберполіції (там також аналізує отримані дані).

За словами експертки, такий вид шахрайства існує вже кілька років, зараз схема поширилася і на Telegram.

Єдиний спосіб захиститися від шахраїв — перевіряти будь-яке прохання про допомогу, яке вам надходить навіть від найближчих людей. Також важливо максимально захистити свої соціальні мережі: використовувати складні та різні паролі, користуватися функцією подвійного захисту, яку надають деякі соцмережі та месенджери (коли для доступу до облікового запису потрібно проходити подвійну верифікацію).

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі правоохоронці ліквідували діяльність шахрайського call-центру, працівники якого викрадали кошти громадян України, які тимчасово проживають у Польщі.

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