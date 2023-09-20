Вимагав «свій відсоток»: у Черкасах упіймали рекетира, який шантажував родичів загиблих захисників України (фото)

Після початку широмасштабного вторгнення в Україні почастілаши випадки, коли шахраї заволодівають коштами, які люди збирають на підтриму ЗСУ. Жертвами зловмисників стають й рідні військовослужбовців, які зникли безвісти чи загинули.

Як повідомляють в СБУ, в Черкасах затримали рекетира, який «вибивав» гроші з родин загиблих українських воїнів — він вимагав та отримував частку від грошової допомоги, яку людям видяліла держава. Зокрема, йдеться про одноразову виплату у розмірі 15 млн гривень після загибелі захисника на війні.

У разі відмови зловмисник погрожував фізичною розправою, у тому числі над їхніми дітьми.

Фото СБУ

«Служба безпеки задокументувала, що фігурант у такий спосіб вимагав майже 800 тис. грн від матері та сестри військового ЗСУ, який загинув навесні 2022 року під Сєвєродонецьком. Щоб „вибити“ суму, зловмисник регулярно тероризував родину загиблого воїна і погрожував жінкам убивством», — йдеться у повідомленні.

Рекетира затримали «на гарячому» — під час передачі йому частини «данини» у розмірі 200 тис. грн.

Фото СБУ

Затриманий — місцевий житель, який використовував власні зв’язки серед мешканців регіону, щоб отримати інформацію про родичів загиблих українських захисників. Дізнавшись про отримання постраждалими сім’ями державної допомоги, фігурант телефонував їм з анонімних номерів та вимагав «свій відсоток».

Під час обшуків у затриманого були вилучені дві бойові гранати.

Фото СБУ

Рекетиру повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану) та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Ексклюзивний матеріал «Після загибелі Дар’ї у соцмережі розпочався збір на картку її мами, яка померла роки тому»: шахраї цинічно використовують смерті військових" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото СБУ

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