Вимагав «свій відсоток»: у Черкасах упіймали рекетира, який шантажував родичів загиблих захисників України (фото)
Після початку широмасштабного вторгнення в Україні почастілаши випадки, коли шахраї заволодівають коштами, які люди збирають на підтриму ЗСУ. Жертвами зловмисників стають й рідні військовослужбовців, які зникли безвісти чи загинули.
Як повідомляють в СБУ, в Черкасах затримали рекетира, який «вибивав» гроші з родин загиблих українських воїнів — він вимагав та отримував частку від грошової допомоги, яку людям видяліла держава. Зокрема, йдеться про одноразову виплату у розмірі 15 млн гривень після загибелі захисника на війні.
У разі відмови зловмисник погрожував фізичною розправою, у тому числі над їхніми дітьми.
«Служба безпеки задокументувала, що фігурант у такий спосіб вимагав майже 800 тис. грн від матері та сестри військового ЗСУ, який загинув навесні 2022 року під Сєвєродонецьком. Щоб „вибити“ суму, зловмисник регулярно тероризував родину загиблого воїна і погрожував жінкам убивством», — йдеться у повідомленні.
Рекетира затримали «на гарячому» — під час передачі йому частини «данини» у розмірі 200 тис. грн.
Затриманий — місцевий житель, який використовував власні зв’язки серед мешканців регіону, щоб отримати інформацію про родичів загиблих українських захисників. Дізнавшись про отримання постраждалими сім’ями державної допомоги, фігурант телефонував їм з анонімних номерів та вимагав «свій відсоток».
Під час обшуків у затриманого були вилучені дві бойові гранати.
Рекетиру повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану) та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюрми.
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Фото СБУ73