Осінній коридор затемнень відкривається: що заборонено робити в ці дні

Сьогодні, у п'ятницю, 29 вересня, відбувається місячне затемнення, яке відкриє так званий «коридор затемнень» тривалістю близько двох тижнів.

Про це пише ТСН, даючи рекомендації на вказаний період.

Як відомо, езотерики використовують затемнення як час для глибокої медитації та внутрішнього розвитку. Також цей час може бути використаний для зосередження на власних емоціях, мисленні та духовному зростанні.

Крім того, під час затемнень зазвичай проводяться магічні ритуали із заклинаннями. Вважається, що в цей період магічна енергія підсилюється і може бути використана для досягнення конкретних цілей, серед яких захист, привертання певних подій або розв'язання проблем. Затемнення може бути часом для виконання духовних практик, таких як релігійні обряди, молитва, розмова зі своєю внутрішньою сутністю або зв'язок з вищими силами.

Дехто з практикуючих людей ведуть спеціальні журнали та роблять записи про свої враження і дослідження під час затемнень. Це допомагає у подальшому аналізі та розвитку їхніх здібностей.

В той же час існує низка порад та заборон щодо ритуалів, пов'язаних з коридорами затемнень.

Зокрема, в цей час варто уникати негативних думок, адже затемнення може бути часом підвищеної енергетики, і погані емоції можуть підсилити їх вплив. Не треба використовувати магію під час затемнення для шкоди іншим. Хоча затемнення може викликати сильні емоції, не рекомендується приймати важливі життєві рішення в поспіхом.

У той же час треба розуміти, що езотеричні практики не мають наукового підґрунтя та можуть розглядатися лише як форма духовного самовираження і розвитку.

Нагадаємо, що відомий мольфар Макс Гордеєв рекомендував завтра, 30 вересня, провести один з подібних ритуалів: він не має на меті причинити кривди іншим, а, навпаки, стимулювати приплив багатства до людини, яка його проводить.



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