Зробіть це обов’язково 30 вересня: відомий мольфар розповів, який ритуал допоможе подвоїти дохід

Передостанній день місяця, день Тигра-Культуриста — час, коли очікується магічне дійство — поява на небі повного місяця.

Вважається, що сповнений енергією повні день може принести як щастя, так і розчарування, пише ТСН.

«Це єдиний несприятливий день у вересні, тож на нього краще нічого не планувати та бути готовим до певних труднощів», — радять фахівці.

А через те, що 29 вересня активізуються сили зла, астрологи радять більшості людей відмовитись від нових починань і присвятити час доведенню до ладу вже розпочатих проєктів, що буде цілком логічно наприкінці робочого тижня.

Та все ж представникам одного зі знаків зодіаку повня не зашкодить, а, навпаки — активізує творчий процес й допоможе відкрити у собі унікальні здібності.

Цей знак — Лев. Леви зможуть знайти відповідь на важливе питання, причому зроблять вони це не наяву, а уві сні, чи прокинувшись посеред ночі. В цей час підсвідомість не завантажена щоденними справами, тому можна зосередитися на завданні, яке перед ним поставили, та підказати найоптимальніше його вирішення. Головне — вранці не забути всі деталі, які підкаже внутрішній голос — кожна з них матиме велике значення.

Крім того, відомий мольфар Макс Гордєєв радить сьогодні почати готуватися до ритуалу, який варто провести 30 вересня для того, щоб притягнути до себе справжній «золотий дощ».

А на яких членів зодіакальної родини чекає приємний фінансовий сюрприз у жовтні, читайте у гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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