Остання п'ятниця місяця, 29 вересня, стане сприятливим днем для розробки чіткого плану дій на жовтень, вважають астрологи.



Такий план стане в подальшому фундаментом успіху у різних сферах життя. Крім того, у спілкуванні слід приділити увагу новим знайомствам, адже вони можуть призвести до цікавих результатів у майбутньому, радять фахівці.



Овен

Сприятливий день. Ви чудово ладнаєте з людьми, і саме це допомагає вирішувати багато проблем, здобувати гору над суперниками. Нові знайомства виявляться корисними, у деяких Овнів буде шанс справити гарне враження на впливових людей, які незабаром допоможуть представникам знаку піднятися кар'єрними сходами або реалізувати амбітні плани.

Добре складаються поїздки, особливо у тих, хто вирушить у дорогу не наодинці, а в приємній компанії. Можливі зміни на краще у романтичних відносинах.

Телець

Перша половина дня проходить спокійно. Цей час підходить для того, щоб довести до кінця розпочаті справи, вирішити якісь питання, що виникли раніше. Можна займатися дослідницькою та науковою діяльністю, не виключені успіхи у навчанні. Згодом можуть статися якісь несподівані події, зірки приготували для Тельців чимало приємних сюрпризів.

З'явиться можливість зайнятися тим, що давно вас цікавило, повністю зосередитися на перспективному проєкті. Вечір підходить для спілкування з близькими: ви отримаєте емоційну підтримку, якої потребуєте.

Близнюки

Насичений подіями і неоднозначний день чекає на Близнюків. Все складається не так вже й погано, але ви прагнете більшого, тому гніваєтеся через дрібниці. Тим, хто потрапить вам під гарячу руку, можна лише поспівчувати: навіть ті, хто ні в чому не винен, можуть постраждати від вашого гніву.

Чим раніше ви візьмете себе в руки і налаштуєтеся на конструктивний лад, тим швидше відбудуться зміни на краще. У другій половині дня буде можливість вирішити фінансові питання, зробити вдалі покупки. Не виключено і цінних подарунків, які вас дуже порадують.

Рак

Не поспішайте. Цього дня успіху досягають ті, хто діє послідовно, йде до своєї мети, уникаючи поспіху та суєти. Дуже важливою є розбірливість у спілкуванні: люди можуть обіцяти багато, але далеко не всі захочуть і зможуть стримати слово. Тут можна покластися на інтуїцію, вона підкаже, кому можна довіряти.

Робота може забирати у Раків більше сил, ніж зазвичай, а ділові переговори — проходити напружено та не так плідно, як хотілося б. Намагайтеся не нервувати, а якщо все-таки хвилюватиметеся, не показуйте цього тим, кого погано знаєте. Спілкування із близькими допомагає відновити душевні сили, заряджає енергією.

Лев

Труднощі не виключені, особливо багато їх буде у першій половині дня. Але ви швидко вирішуєте проблеми та долаєте перепони, не губитеся, якщо щось іде не так. Дуже доречним є життєвий досвід: завдяки йому ви уникаєте помилок, які інші неодмінно зробили б на вашому місці.

Левам можна розраховувати на допомогу друзів та просто знайомих, підтримку керівництва та колег. Друга половина дня підходить для початку нових справ, участі у спільних проєктах. Буде можливість допомогти людям, які опинилися у складному становищі.

Діва

День повний протиріч. Для деяких Дів він стане справжнім випробуванням на міцність. Доведеться відстоювати свою точку зору в суперечках, вступати в нерівну боротьбу, займатися справами, які вам не до вподоби.

При цьому важливо не скаржитися і зберігати хоча б видимість життєрадісності, інакше ви втратите підтримку людей, на яких звикли розраховувати. Можливі грошові надходження та цінні подарунки, деякі представники знаку отримають привабливі пропозиції щодо співпраці. Вечір принесе важливі звістки, які стосуються сім'ї.

Терези

Нелегко уникнути труднощів, неприємності можуть чатувати на кожному кроці. Намагайтеся бути обережними навіть у дрібницях, не сподівайтеся, що все само собою складеться так, як вам потрібно. Варто дослухатися порад людей, які вас добре знають; вам підкажуть, як краще діяти, щоб уникнути проблем та втрат.

Друга половина дня — сприятливий час для неформального спілкування, дружніх зустрічей та романтичних побачень. Кохана людина порадує Терезів приємним сюрпризом. Можливі несподівані, але приємні пропозиції.

Скорпіон

Спокійний сприятливий день. Немає причин для хвилювань і тривог, навряд чи щось завадить вам реалізувати плани і втілити задумане в життя. Справ може бути багато, але всі вони зрозумілі, прості й не змушують вас нервувати. Найважливіші питання краще вирішувати самостійно: інтуїція підкаже, як краще вчинити.

У Скорпіонів з'являються нові ідеї та сміливі плани, приступити до їх реалізації ви зможете найближчим часом. Поки можна знайти союзників, заручитися підтримкою перевірених партнерів. Вечір підходить для спілкування з друзями і романтичних побачень.

Стрілець

Суперечливий та напружений день. Вам доведеться подолати чимало випробувань, тому краще зібратися з силами і налаштуватися на серйозний лад. Допомагають старі друзі та перевірені союзники, спільна діяльність йде на користь стосункам.

Багато Стрільців візьмуться за справи, до яких раніше не наважувалися підступитися, і швидко досягнуть перших успіхів. Можливі грошові надходження, зокрема значні. Ви чудово справляєтеся з вирішенням фінансових питань, вигідно вкладаєте гроші.

Козоріг

У Козорогів буде багато справ. Ви потрібні абсолютно всім, оточуючі раз у раз звертаються до вас по допомогу і пораду, а часом і просто приходять поговорити — причому саме тоді, коли ви особливо зайняті. Намагайтеся зберігати спокій і ні на кого не сердитися, інакше ризикуєте надовго посваритися з тими, хто вам подобається.

Можливі грошові надходження. Вони не будуть значними, але виявляться дуже доречними. Можна дозволити собі невеликі покупки, найкраще купувати якісь речі для дому. Вечір підходить для прийому гостей.

Водолій

Перша половина дня підходить для того, щоб завершити розпочаті раніше справи і визначитися з планом дій на майбутнє. Ви отримаєте хороші поради, дослухаєтеся до них і не пошкодуєте про це. Потрібна розбірливість у ділових контактах: можна знайти людей, які стануть надійними союзниками, але чимало навколо вас буде й тих, хто керується виключно власними інтересами.

У другій половині дня ділова активність Водоліїв помітно знижується, змусити себе зайнятися чимось корисним стає дедалі важче. У цей час імовірні фінансові втрати і невдалі угоди.

Риби

Будьте обережні та уважні. Недбалість, неакуратність, легковажне ставлення до дрібниць можуть призвести до серйозних неприємностей. Важко протистояти спокусам, багато Риб під впливом емоцій роблять необдумані вчинки, чудово розуміючи, що пізніше пошкодують про це.

Можливі розбіжності з колегами та керівництвом, обговорення професійних питань може закінчитися гучною сваркою. З близькими ж ви добре ладнаєте, спілкування з родичами та друзями приносить лише радість.

Також варто нагадати, що за Східним гороскопом, 29 вересня вважається днем Металевого Тигра або Тигра зі сталевими м'язами (Тигра-Культуриста).



Такий Тигр — це особистість з високою самооцінкою та глибоким самовідчуттям. Люди, які народжуються в цей день, часто перетворюють свої побажання в накази для інших і мають зовсім мало терпіння до тих, хто не розуміє їхніх потреб.

Тигр завжди відповідає на виклик від тих, хто стоїть на його шляху, і в таких випадках він розпочинає справжню битву, не дотримуючись жодних правил.

«Сьогодні, якщо ви плануєте провести переговори, будьте готові до того, що вони можуть завершитися невдачею. Ваші супротивники реагуватимуть на вас тільки в разі прояву сили, тому, якщо ви звикли вирішувати конфлікти мирним шляхом, потрібно буде бути терплячим. Можливо, варто зачекати з новими починаннями, оскільки вони можуть призвести до успіху, але не обов'язково варті тих зусиль, які ви вкладете», — радять знавці Східної астрології.

Також сьогодні варто сконцентрувати більше уваги на найближчому оточенні. І, незважаючи на втому і обмежений час, намагатися розміщувати свої пріоритети розумно, даючи перевагу родині та близьким.

А про те, які зі знаків найбільше схильні до заздрощів, читайте в гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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