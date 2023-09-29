«Пам'ятати найдорожчих»: переможець «Голосу країни» випустив ліричне відео (відео)

Переможець 11 сезону «Голосу країни», автор хіта про ЗСУ співак Сергій Лазановський та бенд RIDNYI презентували нову відеороботу. Кліп «Важливо» знято на пісню, автором якої стала продюсерка співака Ірина Батюк. Ліричне відео закликає пам’ятати про найдорожчих — близьких, коханих та рідних. За словами співака, у вирі буденності ми часто забуваємо про елементарні речі: зателефонувати близьким серцю людям та спитати, як справи.

— «Важливо» за звучанням дуже проста та легка пісня, і при цьому ще і вайбова, — сказав Сергій під час презентації роботи. — Їй притаманний осінній настрій останніх теплих днів. Трек «Важливо» можна віднести до соул-звучання або ж формату живого бенду. Зізнаюся, що це єдиний мій трек, який я нескінченно слухаю на повторі. Щодо сенсу — ми вирішили, що не вистачає у творчості ось такої життєвої пісні про буденні цінності. Про них також важливо говорити, адже це фундамент нашого життя, особливо зараз — воєнного.

Сергій Лазановський та бенд RIDNYI

Зйомки відеороботи проходили в Івано-Франківську. Режисерка — Катерина Горіна, стилістка Ната Садова. Локаціями для кліпу став стадіон «Рух», яблуневий сад та комплекс «Клубне містечко».

— Цей кліп ми відпрацювали дуже легко, — зізнався співак. — До речі, під час зйомок у саду ми не знали, що поруч є корівник. Авжеж, під час зйомок рогату худобу випустили пастися. А вона без проблем гуляє в цьому саду. Ми закінчили раніше, але могли б бути кадри, де ми стоїмо та граємо з музикантами серед корів. Зараз навіть трішки жалкую, що цього не сталося.

Нагадаємо, зараз знімається 13 сезон «Голосу країни» і мережа незадоволена відбором учасників.

37

Читайте нас у Facebook та Instagram