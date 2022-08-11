«Файно луплять моsкаля»: автор хіта про ЗСУ присвятив новий потужний трек нашим захисникам

Переможець «Голосу країни-11» Сергій Лазановський випустив нову патріотично-мотиваційну пісню під назвою «ЗСУ» на підтримку наших захисників. Співак створив трек у колаборації з акордеоністом-віртуозом DIRESH. Об'єднатися разом музикантів надихнув успіх попередньої спільної роботи «Геть з України», яка стрімко набирає популярності в соцмережах. У Facebook відеокліп зібрав вже понад 3,5 млн переглядів, а в YouTube входить до ТОП-30 найпопулярніших відео на платформі в українському сегменті з 1,5 млн переглядами.

За словами Сергія Лазановського, нова робота «ЗСУ» продиктована часом. Ця пісня — подяка українським воїнам.

«Насамперед словами в цій пісні ми хочемо підтримати всіх наших захисників і захисниць, які зараз борються за нашу Незалежність і відновлення наших територій. Хочеться, щоб вони набиралися сил не лише фізично, а й морально. А завдяки пісні це можливо зробити на відстані багатьох кілометрів. Усі ці пісні будуть обов'язково виконані перед самими солдатами», — наголосив виконавець.

Усі кошти щодо прослуховування пісні «ЗСУ» на стрімінгових платформах будуть передані на потреби Збройних сил України.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Настя Каменських випустила зворушливу пісню «Коли мене війна».

Також Позитив випустив антивоєнний кліп.

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