Зростання мінімальної зарплати та пенсії: чого чекати з 1 жовтня

З початку 2023 року в Україні відбулось трьохетапне збільшення пенсійних виплат: індексація в березні, перерахунок пенсій для людей, що працюють, а також липнева індексація для громадян, що вийшли на пенсію за спеціальним законом.

Про це нагадує Еспресо.

Відповідно до постанови Кабміну підвищення пенсійних виплат було розраховано індивідуально, але обмежувалось сумою від 100 до 1500 гривень. У підсумку, середній розмір виплати пенсії збільшився на 14.9%, що в грошовому еквіваленті відповідає 688,85 грн.

У жовтні 2023 року перегляд та підвищення пенсійних виплат не планується, крім людей, яким протягом цього року виповниться 70, 75 та 80 років. Вони можуть розраховувати на вікову надбавку. Пенсіонери, які досягли 80-річного віку, отримують надбавку у розмірі 570 грн. Пенсіонери від 75 до 80 років отримають доплату у 456 грн, а люди від 70 до 75 років — 300 грн.

За попередніми даними, наступний перерахунок пенсій заплановано на весну 2024 року. Уряд заявляє, що в подальшому пенсійний сектор буде реформовано і розміри пенсій мають збільшитись.

Крім того, частина пенсіонерів може претендувати на доплати від міжнародних організацій. Так, додаткова фінансова допомога буде призначена тим, хто відповідає трьом критеріям:

офіційна пенсія має бути нижчою, ніж три тисячі гривень;

людина пенсійного віку з 1 березня 2023 року не отримувала додаткової фінансової допомоги від міжнародних організацій, або доплат на проживання для ВПО;

пенсіонер має проживати на прифронтових територіях.

Подати заявку для отримання додаткової виплати можна на платформі «єДопомога». Сума доплати буде становити різницю між 3 тисячами гривень і розміром державної пенсійної виплати, але не менше 100 гривень. Тобто, із пенсією в 2500 гривень, доплата від ООН становитиме 500 гривень.

Чи відбудуться зміни у мінімальній пенсії в 2023 році

До початку повномасштабного вторгнення індексація мінімальної пенсії відбувалася двічі на рік, при перегляді розміру прожиткового мінімуму. Але 2023 року цього не відбулось і протягом всього року є дійсною одна фіксована сума.

Тож, мінімальна пенсія становить 2093 грн і її перегляд запланований на 2024 рік. Попередньо сума має збільшитись до 2361 гривень.

Мінімальна заробітна плата з 1 жовтня

У 2022 році пресслужба Міністерства фінансів України повідомляла, що підвищення мінімальної заробітної плати у проєкті державного бюджету на 2023 рік не закладають і вона мала залишитись на рівні 6700 гривень (без врахування податку). Тож, у жовтні 2022 року відбулось останнє підвищення мінімальної зарплати з 6500 грн до 6700 грн.

У лютому 2023 року до Верховної Ради внесли законопроєет № 8431, щодо підвищення мінімалки протягом поточного року, однак пропозицію зняли з розгляду. У поясненні до законопроєкту зазначалося, що поточний розмір мінімальної зарплати становить 74,8% до прогнозованого розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб в середньому за 2023 рік (8,962 тис. грн).

Однак, мінімалка може збільшитись уже з 2024 року. Таку пропозицію зробили у Федерації профспілок України. Відповідно до її даних, протягом наступного року мінімальна зарплата буде збільшуватися у два етапи: з 1 січня — 7100 грн, з 1 липня — 8000 грн. Тоді як, прожитковий мінімум складатиме 2920 грн — на дорослу дитину, 2563 грн та 3196 грн — на дітей до 6 років та від 6 до 18 років відповідно.

Загалом, план підвищення мінімалки має довгострокову перспективу і прописаний до 2026 року. Так, з 1 січня 2025 року ця сума становитиме — 8 370 грн, а 2026 року — 8 956 грн.

В той же час варто нагадати, що низка міжнародних організацій прийняли рішення підвищити суми допомоги вразливим верствам населення України. Так, одна з організацій — ADRA Ukraine — збільшила допомогу до 3600 грн (замість 2200 грн) на людину.

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