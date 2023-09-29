Міжнародні організації збільшують виплати українцям: хто буде отримувати по 3600 грн щомісяця

Грошова допомога українцям від низки гуманітарних організацій збільшиться із жовтня. Зокрема, щомісячні виплати від організації ADRA Ukraine складатимуть 3600 грн замість 2200 грн на одну людину.



Перегляд розміру допомоги пов'язаний зі зростанням цін та загальної вартості життя, пояснили в благодійному фонді.

Із 1 жовтня вразливі верстви населення отримуватимуть 3 600 грн для кожного члена сім'ї замість 2 220 грн, які виплачувалися раніше.

«Зростання цін на товари першої необхідності та загальної вартості життя через зруйновану війною економіку спонукало гуманітарні організації переглянути розмір щомісячної допомоги. Це зроблено для того, щоб люди, які отримують допомогу, і надалі мали ресурси для задоволення своїх найнагальніших потреб», — пояснюють у фонді.

В той же час зазначається, що різні організації можуть впроваджувати новий розмір допомоги неодночасно.

«Однак всі організації узгодили переглянутий розмір грошової допомоги і зобов’язалися зробити все можливе, щоб застосувати його якнайшвидше», — звертають увагу в ADRA Ukraine.

Наразі прийом необхідний об'єм заявок на допомогу від ADRA Ukraine сформований. Тобто, отримувати гроші зможуть ті, хто вже раніше приймав участь у програмі. Про нові реєстрації буде оголошено додатково.

«ФАКТИ» писали, що з 1 січня пенсія більшості пенсіонерів зросте на 268 грн.

133

Читайте нас у Facebook та Instagram