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Події

Нічна атака терористів на мирні міста: ППО знищила 30 російських дронів

10:13 30 вересня 2023
Уламки знищених дронів

В ніч проти 30 вересня, під час масованих ударів по території України, протиповітряна оборона знищила 30 ударних безпілотників ворога типу shahed-131/136.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що російські терористи запустили безпілотники з південного напрямку — мис Чауда\тимчасово окупована територія Криму.

Усього було зафіксовано близько 40 БпЛА.

«Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 30 „шахедів“ у межах Одеської, Миколаївської та Вінницької областей», — пише пресслужба.

Як пишуть Сили оборони півдня, «шахеди» були спрямовані переважно по південних регіонах. Протиповітряна оборона знищила:

  • 20 БпЛА — у Вінницькій області;
  • 6 БпЛА — в Одеській області;
  • 4 БпЛА — в Миколаївській області.

«Через влучання в об'єкт інфраструктури Калинівської громади спалахнула потужна пожежа. Для убезпечення цивільного населення від поширення вогню, місцева влада оперативно провела підготовчі заходи для евакуації», — написав голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Інформації щодо постраждалих не надходило.

Зазначимо, що російські терористи регулярно намагаються атакувати Україну за допомогою дронів-камікадзе, а також ракет. У ніч на 30 вересня через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА в низці областей було оголошено про повітряну тривогу. Пізніше у Вінницькій області пролунало кілька вибухів — працювали сили протиповітряної оборони.

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