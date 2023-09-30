Запускали «шахеди» складними маршрутами: в ЗСУ назвали кількість збитих дронів росіян

В ніч на суботу, 30 вересня, російські окупанти атакувала південь України безпілотниками типу «Шахед». При цьому ворог запускав дрони непростими маршрутами.

Про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Безпілотники були знову спрямовані на Південь Одещини, знову були спрямовані за непростими маршрутами. В тому числі маневруючи, намагалися обійти систему протиповітряної оборони для того, щоб увійти не тільки в південні, а й у центральні регіони України», — розповіла вона.

За словами Гуменюк, результати атаки наразі підбиваються. Однак вже зрозуміло, що вона була досить потужною. Попередньо, росіяни застосували понад 20 безпілотників і орієнтовно 20 — було знищено.

Речниця розповіла, що пріоритетом ворога все ще залишається Подунав'я. Зокрема припортова інфраструктура. Росіяни продовжують шукати об'єкти критичної та іншої важливої інфраструктури, ураження яких може суттєво вплинути в тому числі на економіку регіонів.

«На жаль, відбулося влучання в один з об'єктів інфраструктури на Вінниччині, але пожежа вже ліквідована. І евакуація, яка проводилась для безпеки людей, не була критичною», — підкреслила вона.

Зазначимо, що російські вороги регулярно намагаються атакувати Україну за допомогою дронів-камікадзе «шахед» та ракет. Сьогодні вночі, 30 вересня через загрозу застосування ворогом ударних безпілотників у низці областей оголосили повітряну тривогу. У Вінницькій області пролунало кілька вибухів, працювали сили протиповітряної оборони.

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