36.16 / 36.86 38.56 / 39.45
Київ: +16
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Запускали «шахеди» складними маршрутами: в ЗСУ назвали кількість збитих дронів росіян

8:48 30 вересня 2023
Мобільна група ППО

В ніч на суботу, 30 вересня, російські окупанти атакувала південь України безпілотниками типу «Шахед». При цьому ворог запускав дрони непростими маршрутами.

Про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Безпілотники були знову спрямовані на Південь Одещини, знову були спрямовані за непростими маршрутами. В тому числі маневруючи, намагалися обійти систему протиповітряної оборони для того, щоб увійти не тільки в південні, а й у центральні регіони України», — розповіла вона.

За словами Гуменюк, результати атаки наразі підбиваються. Однак вже зрозуміло, що вона була досить потужною. Попередньо, росіяни застосували понад 20 безпілотників і орієнтовно 20 — було знищено.

Речниця розповіла, що пріоритетом ворога все ще залишається Подунав'я. Зокрема припортова інфраструктура. Росіяни продовжують шукати об'єкти критичної та іншої важливої інфраструктури, ураження яких може суттєво вплинути в тому числі на економіку регіонів.

«На жаль, відбулося влучання в один з об'єктів інфраструктури на Вінниччині, але пожежа вже ліквідована. І евакуація, яка проводилась для безпеки людей, не була критичною», — підкреслила вона.

Зазначимо, що російські вороги регулярно намагаються атакувати Україну за допомогою дронів-камікадзе «шахед» та ракет. Сьогодні вночі, 30 вересня через загрозу застосування ворогом ударних безпілотників у низці областей оголосили повітряну тривогу. У Вінницькій області пролунало кілька вибухів, працювали сили протиповітряної оборони.

512

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Осінній гороскоп

Життя кардинально зміниться: які важливі події принесе жовтень знакам Зодіаку

ведучий ранкового шоу «Сніданок з 1+1» Руслан Сенічкін

«Щось летить все…»: Руслан Сенічкін вперше показав фото всієї своєї сім’ї

Віра Брежнєва

«Дуже довго в мене був внутрішній траур»: Віра Брежнєва заінтригувала зізнанням

Звернення до банку

Приватбанк почав знімати половину пенсії чи зарплати з карт: що робити, коли таке трапилось

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту