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Події

Російський ворог вночі обстріляв Вінницьку область: є влучання

8:20 30 вересня 2023
Ворожий БПЛА

В ніч на суботу, 30 вересня, окупаційна армія завдала ударів з повітря по Вінницькій області. Відбулося влучання в об'єкт інфраструктури.

Про це повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

«На Вінниччині, на жаль, є влучання в об'єкт інфраструктури. Працюємо», — зазначив він у Telegram.

Також про «прильоти» заявили у Калинівській міській раді. Зокрема, міський голова Василь Поліщук повідомив, що нагальної потреби в евакуації немає, за виключенням безпосереднього місця попадання.

Внаслідок нічних обстрілів зазнав змін і рух пасажирських поїздів Україною. Як повідомили в «Укрзалізниці», станом на 7:40 затримувалися в дорозі такі поїзди:

  • 351/352 Київ-Пас. — Кишинеу +3:00
  • 77/78 Одеса — Ковель +2:44
  • 53/54 Перемишль — Київ-Пас. +1:57
  • 109/110 Херсон — Львів +1:26
  • 257/258 Чернігів — Івано-Франківськ +1:10
  • 259/260 Суми — Івано-Франківськ +1:10
  • 59/60 Чоп — Київ-Пас. +0:45
  • 357/358 Ворохта — Київ-Пас. +0:45
  • 105/106 Одеса — Київ-Пас. +0:41

Нагадаємо, що російські окупанти регулярно намагаються атакувати Україну за допомогою дронів-камікадзе Shahed та ракет.

Так, в ніч на п'ятницю, 29 вересня, ворог завдав ракетного удару по Миколаєву. Ракети влучили в об’єкт інфраструктури. Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Влучання відбулось в об’єкт інфраструктури на околицях міста. Внаслідок чого відбулось займання сухої трави, яке було ліквідовано.

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