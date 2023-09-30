Російський ворог вночі обстріляв Вінницьку область: є влучання

В ніч на суботу, 30 вересня, окупаційна армія завдала ударів з повітря по Вінницькій області. Відбулося влучання в об'єкт інфраструктури.

Про це повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

«На Вінниччині, на жаль, є влучання в об'єкт інфраструктури. Працюємо», — зазначив він у Telegram.

Також про «прильоти» заявили у Калинівській міській раді. Зокрема, міський голова Василь Поліщук повідомив, що нагальної потреби в евакуації немає, за виключенням безпосереднього місця попадання.

Внаслідок нічних обстрілів зазнав змін і рух пасажирських поїздів Україною. Як повідомили в «Укрзалізниці», станом на 7:40 затримувалися в дорозі такі поїзди:

351/352 Київ-Пас. — Кишинеу +3:00

77/78 Одеса — Ковель +2:44

53/54 Перемишль — Київ-Пас. +1:57

109/110 Херсон — Львів +1:26

257/258 Чернігів — Івано-Франківськ +1:10

259/260 Суми — Івано-Франківськ +1:10

59/60 Чоп — Київ-Пас. +0:45

357/358 Ворохта — Київ-Пас. +0:45

105/106 Одеса — Київ-Пас. +0:41

Нагадаємо, що російські окупанти регулярно намагаються атакувати Україну за допомогою дронів-камікадзе Shahed та ракет.

Так, в ніч на п'ятницю, 29 вересня, ворог завдав ракетного удару по Миколаєву. Ракети влучили в об’єкт інфраструктури. Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Влучання відбулось в об’єкт інфраструктури на околицях міста. Внаслідок чого відбулось займання сухої трави, яке було ліквідовано.

511

Читайте нас у Facebook та Instagram