Українців змусять повернути виплати від держави: про які суми йдеться

Виплати від держави у розмірі 6 500 тис. грн за програмою єПідтримка безпідставно отримали 60 тис. українців. На їх фінансування держава витратила понад 390 млн грн.

Про це пише аналітичний портал Opendatabot.

Журналісти нагадують, що держава почала виплачувати кошти за програмою «єПідтримка» ще до вторгнення військ рф, в 2021 році. Тоді розмір допомоги дорівнював 1 тис. гривень, а отримували її українці, які вакцинувалися від COVID-19.

З початком війни цю програму було розповсюджено на мешканців низки регіонів, які через повномасштабне вторгнення залишилися без роботи або втратили частину доходу.

Розмір державної виплати становив 6500 грн.

Але, як з'ясувалось згодом, частина громадян подали заявки та отримали грошову допомогу, не маючи на те право, адже були працівниками бюджетних установ — тобто, їм не повинна була виплачуватися така допомога, адже вони отримували зарплату з держбюджету в повному обсязі.

«Загалом 60 тис. українців отримали по 6,5 тис. грн, не маючи на це підстав. При цьому, майже чверть таких отримувачів — 14,5 тис. „бюджетників“ — вже повернули кошти до державного бюджету», — ідеться в повідомленні Мінекономіки.

Усі ці кошти планують спрямувати на зміцнення обороноздатності країни.

Нагадаємо, що у жовтні 2023 року перегляд та підвищення пенсійних виплат не планується, крім людей, яким протягом цього року виповниться 70, 75 та 80 років. Вони можуть розраховувати на вікову надбавку. Зокрема, пенсіонери, які досягли 80-річного віку, отримують надбавку у розмірі 570 грн. Пенсіонери від 75 до 80 років отримають доплату у 456 грн, а люди від 70 до 75 років — 300 грн.

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