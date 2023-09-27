У Києві десятки тисяч городян отримають від 900 до 1500 гривень допомоги: хто має право на виплати

До Дня захисників та захисниць України, який відзначають 1 жовтня, десятки тисяч киян отримають адресну одноразову матеріальну допомогу на загальну суму майже 35 мільйонів гривень.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Розмір виплат складає від 900 до 1500 гривень.

«Додаткову матеріальну допомогу від міста за програмою „Турбота. Назустріч киянам“ отримають майже 36 тисяч мешканців столиці», — зазначив Кличко.

При цьому мер уточнив, що йдеться про киян:

- членів сімей військовослужбовців, які захищали територіальну цілісність України та брали участь в АТО/ООС, які загинули або зникли безвісти;

- які отримали інвалідність І, ІІ та ІІІ групи в результаті війни;

- які брали участь у Революції Гідності;

- членів сімей киян, які загинули під час Революції Гідності.

«Наші захисники щодня ризикують своїм життям за нашу свободу і незалежність нашої держави. І ми вдячні та шануємо їх подвиг і їх героїзм!» — наголосив Кличко.

Нагадаємо, що святкування Дня захисників та захисниць України через реформу церковного календаря в Україні з 2023 року перенесено з 14 на 1 жовтня. Вперше День захисників України відзначали 14 жовтня 2014 після того, як президент видав спеціальний указ.

А з 2015 року цей день став державним святом та відповідно неробочим днем. Але під час дії воєнного стану всі державні вихідні скасовуються. Цього року 1 жовтня припадає на неділю.

Також зазначимо, що через зміни в календарі свято Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього, одне з 12 головних церковних свят, також отримало дві дати святкування у вірян.

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