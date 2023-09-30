Зі святом Покрови Пресвятої Богородиці та Днем захисників і захисниць: щирі привітання і яскраві листівки
В зв'язку з переходом церкви в Україні на новоюліанський календар День захисників та захисниць святкують 1 жовтня, цього ж дня також відзначають церковне свято Покрови Пресвятої Богородиці, яка завжди допомагала нашим воїнам.
В цей день українці висловлюють свої привітання захисникам, героям та патріотам, які відбивають атаки російського ворога та захищають суверенітет країни, оберігаючи Батьківщину від окупантів.
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Бажаю сховатися від усіх негараздів під Покровом Пресвятої Богородиці, бажаю кожен день життя зустрічати з відмінним здоров'ям, хорошим настроєм, міцною вірою і щасливою надією. Вітаю зі святом Покрови Пресвятої Богородиці та бажаю любові, миру, гармонії душі, розуміння близьких і веління серця бути славною людиною!
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Вітаю зі святом Покрови Пресвятої Богородиці! Бажаю кожен день зустрічати з добротою і любов'ю в серці. Нехай Богородиця завжди посилає віру і силу, надію і сміливість. Нехай над тобою завжди буде мирне ясне небо, а поруч — щаслива сім'я і справжнє щастя!
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Свята Заступнице! Пречиста Діво!
Ти оповий нас Покровом білим,
І під опіку візьми Вкраїну,
Не дай їй впасти знов на коліна.
Народ наш просить захисту в Тебе,
Бо Ти — Цариця Землі і Неба,
Прийми нас ще раз під свій Покров,
Вкотре благаєм Тебе ми знов.
Ти захисти нам Матір-Вкраїну,
Не дай зробити з неї руїну,
З колін підвестись нам поможи,
Вкраїну вільну нам ти збережи!
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Як вороги колись палили
Константинополя жита —
Покрови хусткою накрила
Всіх Богородиця свята.
Коли навколо царство змови
Марнує прожиті літа,
Накриє хусткою Покрови
Нас Богородиця свята.
Молитва з Богом є розмова,
І часто подумки без слів,
А Бога Матері Покрова
Хай вбереже від ворогів.
Від сил кривавих і ворожих,
Що нашу землю гнітять знов,
Хай буде завжди на сторожі
Від Богородиці Покров.
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Вітаю з Днем захисників і захисниць України! Нехай на шляху до нашої перемоги супутниками будуть сила, високий професіоналізм, мужність, витримка та впевненість! Будь здоровий і щасливий!
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Вас вітаю, захиснику України!
Бажаю щастя нескінченного
І неба мирного над головою,
А в серці хай живуть добро, спокій та любов!
Нагадаємо також, що Покрова в Україні традиційно знаменує початок сезону весіль, які відбуваються навіть під час жорстокої війни з російськими загарбниками.122