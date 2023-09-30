Зі святом Покрови Пресвятої Богородиці та Днем захисників і захисниць: щирі привітання і яскраві листівки

В зв'язку з переходом церкви в Україні на новоюліанський календар День захисників та захисниць святкують 1 жовтня, цього ж дня також відзначають церковне свято Покрови Пресвятої Богородиці, яка завжди допомагала нашим воїнам.

Старовинна ікона Покрова

В цей день українці висловлюють свої привітання захисникам, героям та патріотам, які відбивають атаки російського ворога та захищають суверенітет країни, оберігаючи Батьківщину від окупантів.

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Бажаю сховатися від усіх негараздів під Покровом Пресвятої Богородиці, бажаю кожен день життя зустрічати з відмінним здоров'ям, хорошим настроєм, міцною вірою і щасливою надією. Вітаю зі святом Покрови Пресвятої Богородиці та бажаю любові, миру, гармонії душі, розуміння близьких і веління серця бути славною людиною!

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Вітаю зі святом Покрови Пресвятої Богородиці! Бажаю кожен день зустрічати з добротою і любов'ю в серці. Нехай Богородиця завжди посилає віру і силу, надію і сміливість. Нехай над тобою завжди буде мирне ясне небо, а поруч — щаслива сім'я і справжнє щастя!

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Свята Заступнице! Пречиста Діво!

Ти оповий нас Покровом білим,

І під опіку візьми Вкраїну,

Не дай їй впасти знов на коліна.

Народ наш просить захисту в Тебе,

Бо Ти — Цариця Землі і Неба,

Прийми нас ще раз під свій Покров,

Вкотре благаєм Тебе ми знов.

Ти захисти нам Матір-Вкраїну,

Не дай зробити з неї руїну,

З колін підвестись нам поможи,

Вкраїну вільну нам ти збережи!

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Як вороги колись палили

Константинополя жита —

Покрови хусткою накрила

Всіх Богородиця свята.

Коли навколо царство змови

Марнує прожиті літа,

Накриє хусткою Покрови

Нас Богородиця свята.

Молитва з Богом є розмова,

І часто подумки без слів,

А Бога Матері Покрова

Хай вбереже від ворогів.

Від сил кривавих і ворожих,

Що нашу землю гнітять знов,

Хай буде завжди на сторожі

Від Богородиці Покров.

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Вітаю з Днем захисників і захисниць України! Нехай на шляху до нашої перемоги супутниками будуть сила, високий професіоналізм, мужність, витримка та впевненість! Будь здоровий і щасливий!

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Вас вітаю, захиснику України!

Бажаю щастя нескінченного

І неба мирного над головою,

А в серці хай живуть добро, спокій та любов!

Нагадаємо також, що Покрова в Україні традиційно знаменує початок сезону весіль, які відбуваються навіть під час жорстокої війни з російськими загарбниками.

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