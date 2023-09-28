Ірина Сопонару розсекретила дату весілля та показала свого нареченого

Зірка популярного сіткому «Одного разу під Полтавою» та шоу «Жіночий Квартал» Ірина Сопонару, яка нещодавно отримала пропозицію руки та серця, готується до весілля. Вона виходить заміж за британського бізнесмена Ріса.

Акторка зізналася в інстаграмі, що церемонію планують провести в Києві у травні наступного року. Саме цей час обрали не просто так. Бо ж саме у травні Ріс освідчився Ірині.

Наречені вже обрали агенцію, яка допомагає їм з організацією свята. Разом з помічницею вони вже оглянули кілька локацій. Одна з них, а це улюблене місце молодят, — розкішний готель на березі Дніпра.

До речі, наречений Ірини вже непогано розмовляє українською мовою.

Нагадаємо, що наближається ще одна зіркове весілля. Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька зібралася заміж.

Фото: instagram.com/irinasoponaru

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