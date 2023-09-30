Гребуть всіх підряд: військовий розповів, що потрібно змінити в процесі мобілізації

В Міністерстві оборони України повідомили, що темпи мобілізації не планують збільшувати. Перший заступник міністра оборони генерал Олександр Павлюк заявив, що мобілізація триває згідно з встановленими планами. Він також наголосив, що захист своєї держави є обов'язком кожного чоловіка і треба до цього готуватися та бути готовими.

В той же час дехто з військових вважає, що нинішній мобілізаційний резерв не зовсім відповідає потребам війська, і його потрібно покращити, щоб в подальшому позбутися скандалів з військкоматами. Про це в ефірі Апостроф TV розповів командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський.

«В перші дні повномасштабної війни всі військкомати були переповнені добровольцями. Ми пам'ятаємо, як люди стояли в чергах на вулицях міст, щоб отримати зброю та стати на захист Батьківщини. Така поведінка говорить про максимальну вмотивованість першої хвилі мобілізації», — певен Ярославський.

Також він сумно констатує, що при завершенні другого року війни перша хвиля мобілізації закінчилася, а добровольців майже не лишилося, зате є багато покалічених або загиблих…

«Хочеться закцентувати увагу саме на якості мобілізації, а не на кількості людей, які будуть набрані у війська захищати державу. Найголовніше — якість! Зараз Сухопутні війська комплектуються напівпридатними людьми. Це недопустимо! Більшість свого часу проводжу безпосередньо на лінії зіткнення і спілкуюсь з людьми, яких направляють військкомати — і, на жаль, більшість з них обмежено придатні», — зазначає військовий.

Стали звичними випадки, коли представники ТЦК ледь не ногами забивають людей, витягують з автівок тощо.

Причиною цього Ярославський вважає необхідність військкоматам «виконувати план», що вони і роблять, незважаючи на якість мобілізованих.

«Гребуть всіх підряд: маргіналів, алкоголіків, хворих. Виконали план, галочку поставили і все. Їх не турбує, що нам далі робити з такими людьми, які прийшли невмотивовані. Так ми армію точно не укомплектуємо», — журиться військовий.

«Мобілізаційний план має бути саме якісним. Зараз цього можна досягти за рахунок мобілізації у ЗСУ людей з інших силових структур: взяти 30% особового складу з ДБР, СБУ, БЕБ, Прокуратури, Нацполіції тощо», — певен боєць.

На його думку, приблизно такий відсоток людей там дійсно нічим не займається — «сидять і протирають штани». Проте всі вони вміють користуватися вогнепальною зброєю, давали присягу на вірність народу України і зараз мають стати у чергу на мобілізацію, щоб поповнити лави Сухопутних військ та інші родів військ.

Денис Ярославський певен, що громадяни України повинні зрозуміти, що війна однакова для всіх і вона рано чи пізно обов'язково торкнеться кожного. тому нам потрібно діяти фактично по швейцарському сценарію: чоловіче населення має брати в руки зброю та йти в тренувальні табори.

«Кожен чоловік в країні має вміти користуватися зброєю, надавати першу медичну допомогу тощо. Тобто знати ази військової справи. Таким чином, поки підготовлені люди будуть воювати, країна зможе підготувати резерв. Оце називається поступовий план мобілізації. Я тільки за такий план, а не за те, що зараз відбувається у військкоматах», — вважає командир підрозділу ЗСУ.

Раніше «ФАКТИ» писали, як буде проводитися мобілізація чоловіків без військового досвіду.

18

Читайте нас у Facebook та Instagram