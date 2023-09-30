Мобілізація чоловіків без військового досвіду: як вона буде проводитись з 1 жовтня

В Україні вкотре продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію — цього разу до 15 листопада. Тому кожного чоловіка віком від 18 до 60 років можуть призвати до війська.

Йдеться про осіб як з досвідом військової служби, так і без нього. І якщо з досвідченими мобілізованими все більше-менш зрозуміло — вони проходять підготовку у військових частинах, куди їх призначили під час мобілізації, то в ситуації з людьми без військового досвіду іноді виникають питання.

«Відповідно до визначених потреб для доукомплектування військових частин, призивають усі категорії і військово-облікові спеціальності. В першу чергу, звичайно, відбирається особовий склад, який вже мав досвід проходження військової служби», — розповів виданню NV начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

За його словами, такі військові можуть направлятися одразу до бойових частин.

В той же час чоловіки без військового досвіду проходять навчання відповідно до своєї військової спеціальності, а офіцери запасу після військових кафедр проходять перепідготовку для офіцерів.

Усі інші військовозобов'язані запасу без досвіду служби можуть бути призвані лише до навчальних військових частин або до вищих навчальних військових закладів для перепідготовки, наголосив Горбач.

Строк підготовки триває не менше одного місяця, каже він. Максимальна тривалість, відповідно до закону, — до трьох місяців. Статутами ЗСУ передбачено, що на передову для участі в боях не можуть відправляти мобілізованих, які не пройшли навчання.

Деякі військові спеціальності можуть здобуватися за кордоном на техніці НАТО.

З 1 жовтня 2023 року ситуація буде поступово змінюватися в зв'язку з анонсованими новим міністром оборони України Рустемом Умєровим цифровізацією військового обліку та ВЛК. Зокрема, очікується, що буде запроваджений електронний військовий квиток та електронний реєстр військовозобов'язаних.

Відповідний законопроєкт було внесено на розгляд Верховної Ради 18 вересня. Е-реєстр покликаний унеможливити корупційні процеси, пришвидшити ідентифікацію ухилянтів і спростити отримання статусу УБД.

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