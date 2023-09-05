Пішов у магазин, а опинився у військкоматі: чи можуть співробітники ТЦК затримувати і відвозити з собою чоловіків

Після продовження Верховною Радою воєнного стану та мобілізації працівники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) намагаються більш активно затримувати, саджати в авто і примусово везти до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки чоловіків навіть при першому врученні повістки. Про те, чи правомірні такі дії, у адвокатів Ірини та Владислава Леонових запитали читачі.

«Такими повноваженнями ТЦК не наділений», — йдеться у відповіді юристів.

Винятком є лише ситуація, коли чоловік неодноразово не з’являється до ТЦК за повісткою, і ТЦК подає спеціальне повідомлення до органів Національної поліції. На підставі цього поліція може затримати та доставити людину до ТЦК.

«Чинним законодавством не передбачено можливості співробітникам ТЦК або будь-яким іншим особам після вручення повістки примусово відвозити до центрів комплектування або будь-яким іншим способом супроводжувати чоловіка до ТЦК», — наголошують правознавці.

Усі повноваження співробітників ТЦК завершуються на тому, щоб вручити повістку. Якщо представники ТЦК при вручені повістки (якщо це було перше вручення і чоловік раніше не отримував та не ігнорував виклики) вчиняють неправомірні примусові дії стосовно військовозобов’язаного, то треба викликати поліцію на місце, де відбуваються ці дії, та телефонувати до ДБР (Державне бюро розслідування).

Як писали «ФАКТИ», нещодавно у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що пропонує скасувати відстрочки від мобілізації тим, хто повторно здобуває вищу освіту після 30 років.

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