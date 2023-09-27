В Міноборони пояснили, чи планують збільшувати темпи мобілізації

В Україні проходить мобілізація, готується введення електронного Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Зараз мобілізація триває згідно зі встановленими планами. І Міністерство оборони поки що не планує посилення процесу. Разом з тим, все буде залежати від ситуації на фронтах.

Про це в етері телеканалу «Ми-Україна» заявив заступник керівника Міноборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

«Ми робимо максимально все, щоб не збільшувати темпи мобілізації… але ви самі розумієте, все залежить від агресора та фронту», — сказав Павлюк.

За його словами, «поки плани щодо мобілізації не змінювалися», але все буде залежати від того, які виклики постануть перед країною на тлі тривалої російської агресії.

Військовий також наголосив, що захист своєї держави є завданням кожного чоловіка, і «треба до цього готуватися та бути готовими».

Про те, кого можуть повернути на військовий облік, читайте в матеріалі «ФАКТІВ».

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