Продав за рік 10 тисяч рецептів на метадон: в Кривому Розі оголосили підозру лікарю-наркологу

В Україні триває боротьба з наркоторгівлею. В Кривому Розі припинили злочинну діяльність лікаря-нарколога, який продавав медичні рецепти на придбання метадону. Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області.

«На протязі поточного року чоловік здійснив продаж майже 10 тисяч медичних рецептів. Правоохоронці відділення поліції № 2 Криворізького РУП провели ряд слідчих дій та задокументували злочинну діяльність фігуранта. Ним виявилися 45-річний лікар-нарколог. Як зʼясували поліцейські, на території Металургійного району міста, за грошову винагороду, чоловік незаконно видавав іншим особам спеціальні рецептурні бланки на право придбання наркотичного засобу — метадону. 27 вересня йому повідомили про підозру у скоєні злочинів передбачених ч.2 ст. 319 (незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання стосовно обрання підозрюваному запобіжного заходу», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», раніше колишній поліцейський та чинні митники попалися на постачанні еквадорського кокаїну в Україну.

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