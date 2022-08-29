На заставу для мільйонера-наркоділка скидається вся Україна

В Києві затримали відомого столичного бізнесмена, доларового мільйонера Юрія Ч., якого підозрюють у продажу наркотиків. Цікаво, що у момент затримання бізнесмен уже перебував під слідством. У жовтні 2020 року в Києві було ліквідовано групу наркоторговців, серед клієнтів якої, за словами джерела «ФАКТІВ» у правоохоронних органах були представники так званої «золотої молоді» та деякі народні депутати.

— Кокаїн продавали в елітарних нічних клубах та на закритих вечірках, — каже співробітник поліції, який попросив не називати його імені. — Просто так купити щось було не можна. Тільки своїм і лише перевіреним. Однак тоді групу вдалося ліквідувати. Одним з організаторів справді був відомий бізнесмен. Та тільки ось до суду наразі справа поки що так і не дійшла. Мільйонера випустили з-під варти вже другого дня під заставу у 2 мільйони гривень.

Як повідомила «ФАКТАМ» керівниця пресслужби столичної прокуратури Надія Максимець, стосовно Юрія Ч. ще минулого року був готовий обвинувальний висновок.

— Суд трохи затягувався. Спочатку були коронавірусні обмеження, потім почалася війна. Саме тому справа слухається довго, — каже Надія Максимець.

Опинившись на волі, мільйонер-наркодилер не поспішав розлучатися з наркобізнесом. Вже у той момент, коли Юрій Ч. перебував під слідством, правоохоронці зробили кілька контрольних закупівель у бізнесмена.

— У підозрюваного вилучили 23 пакетики з уже розфасованим кокаїном та гроші, отримані від продажу наркотику, — розповів журналістам начальник столичної поліції Іван Виговський.

- Наркодилер наразі заарештований й перебуває у СІЗО, — каже Надія Максимець. — Йому загрожує до десяти років позбавлення волі. За рішенням суду бізнесмен може вийти із СІЗО під заставу у чотири мільйони гривень. І ось що цікаво, ці гроші на заставу для нього почали збирати… прості громадяни. Річ у тому, що дружина мільйонера у себе на сторінці в Instagram (яка на даний момент вже закрита. — Авт.), кинула клич з проханням зібрати для її чоловіка необхідну суму. І ось ці гроші справді почали надходити. За добу, за нашими даними, вдалося зібрати 140 тисяч гривень. Зауважте, люди збирають гроші не на ЗСУ, не на дрони та пікапи, а на заставу людині, яка підозрюється у продажу наркотиків.

Щоправда, цілком можливо, що цей трюк зі збором грошей на заставу за участю простих українців може бути і звичайною ширмою для легалізації грошей. Бо слідство може запитати: звідки у вас такі великі гроші? А так вони скажуть — ось люди накидали. Однак у коментарях під постом дружини заарештованого відчувається підтримка від звичайних громадян, які… співчувають людині, яка підозрюється у торгівлі наркотиків.

«ФАКТАМ» вдалося з'ясувати дещо про особистість заарештованого мільйонера. За нашою інформацією, він є одним із власників мережі столичних перукарських салонів. Має п'ятеро дітей. Першою дружиною Юрія була телеведуча та головний редактор інтернет-порталу. Після розлучення, як компенсацію за несплату аліментів, у мільйонера було вилучено унікальний автомобіль Ferrari, яких на той момент у світі було лише 900 штук.

Юрій любить вести розкішне життя. Так, наприклад, минулого року він зі своєю другою дружиною відпочивав у Туреччині, у готелі, де номер коштує 15 тисяч доларів на добу.

Цьогорічна дружина Юрія — відома українська співачка Інна В. Це саме вона попросила українців зібрати гроші на заставу для чоловіка. Разом з нею бізнесмен записав патріотичну пісню та зняв кліп, який набрав майже півтора мільйона переглядів на YouTube.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як зірка «Манчестер Юнайтед» Патріс Евра у дитинстві займався продажем наркотиків.

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