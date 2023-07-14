Обламали кайф: колишній поліцейський та чинні митники попалися на постачанні еквадорського кокаїну в Україну

В Україні триває боротьба з наркоторгівлею. Працівники Державного бюро розслідувань за оперативного супроводу ДВБ Нацполіції припинили функціонування сталого каналу постачання еквадорського кокаїну до України. Про це повідомили в ДБР.

«Затримано колишнього правоохоронця під час збуту 3,3 кг кокаїну за 135 тис. доларів США. Встановлено, що правоохоронець входив до організованої злочинної групи, яка переправляла кокаїн з Латинської Америки через європейські країни до України. Продавали наркотик на території різних областей України гуртом від 1 кг. За кілограм брали 45 тис. доларів США. До організованої злочинної групи крім правоохоронця входили службові особи митних органів та громадяни деяких країн ЄС», — йдеться у повідомленні.

У ході розслідування встановлено, що до війни наркоділки завозили в Україну значні партії наркотику через морський торговельний порт Одеси. Кокаїн ховали у спеціально обладнаній схованці в одному з контейнерів. Однак, через військові дії канал постачання перестав існувати й наркоділки створили новий шлях постачання наркотиків через сухопутний кордон з Польщею у Львівській області.

«Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, обшуки за місцями можливого зберігання наркотиків, осіб причетних до вчинення злочину тощо. Досудове розслідування у межах ч. 3 ст. 307 Кримінального Кодексу України триває. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна», — повідомили в ДБР.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, одним із злочинців виявився мешканець Львівщини, який у минулому проходив службу в поліції та у 2021 році звільнився.

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