Дрони-камікадзе вдарили вночі по Умані: згоріло зерносховище (фото)

У ніч проти неділі, 1 жовтня, росіяни, як і напередодні, атакували Україну з повітря — були застосовані ударні безпілотники.

За даними командування Повітряними Силами ЗСУ, ворог запустив близько 30 дронів-камікадзе з південного, південно-східного та північного напрямків (мис Чауда — ТОТ Крим, Приморсько-Ахтарськ — рф, Курськ — рф).

Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України було знищено 16 «шахедів».

Керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив про «прильоти» — удару було завдано по промисловій інфраструктурі в Умані.

Фото ОВА

Фото ОВА

«Розпочалися пожежі у складських приміщеннях, зокрема, там, де зберігалось зерно. За попередніми даними, постраждала одна людина, вона доправлена до лікарні. Наразі триває ліквідація наслідків. На місці працюють усі профільні служби. Правоохоронці фіксують чергові злочини російських терористів», — зазначив він.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

Під ударом опинилася й Дніпропетровщина. За інформацією голови обласної ОВА Сергія Лисака, в Кривому Розі був знищений один дрон-камікадзе, але були й «прильоти» по цивільній інфраструктурі.

«Є руйнування. Виникла пожежа — рятувальники вогонь локалізували», — зазначив він та додав, що рашисти обстрілювали регіон вночі й з артилерії: «Нікополь агресор обстрілював з важкої артилерії. Вдарив і по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Пошкоджені лінія електропередач та газогін. Всюди минулося без загиблих і постраждалих».

А мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що в обласному центрі вночі пролунало щонайменше чотири вибухи — ворог бив по місту ракетами. Пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов поточнив, що близько першої години ночі ворог вдарив, за попередніми даними, ракетами С-300: «Зафіксовані „прильоти“ 3 ракет по території цивільного підприємства, сталася пожежа».

Були чутні вибухи й у Запоріжжі. Вночі Повітряні Сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєнні. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Останнім часом рашисти запускають по Україні дрони-камікадзе щоночі. Так, 30 вересня баражуючі боєприпаси, за словами військових, летіли непростим маршрутом, намагаючись оминути українську ППО.

Фото ДСНС

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