«Тяжкі часи зробили нас сильними»: Зеленський потужно звернувся до захисників та захисників України (відео)

День захисників та захисниць України, який збігається з великим святом Покрови Пресвятої Богородиці, вперше відзначається в країні 1 жовтня.

В цей день до українців звернувся президент України Володимир Зеленський, зазначивши: «Важкі часи зробили нас сильними. А сильні наближають переможні часи. Крок за кроком. Сьогодні, завтра, щодня, щохвилини. Ні планово, ні аварійно ніхто не має й не зможе «відключити» нашу стійкість, витримку, міцність, відвагу. Вони не мають терміну дії, кінцевої дати чи крайньої точки, після якої ми припинили б спротив і боротьбу, окрім однієї — нашої перемоги. Щоденно наближаючи її, ми кажемо: «Будемо боротися стільки, скільки буде потрібно!»

За його словами, українці робили це у перші хвилини 24 лютого 2022 року, роблять це й всі ці 585 днів, й робитимуть це надалі.

«Слава всім, хто бʼється й боронить Батьківщину! Слава нашим захисникам і захисницям! Слава українському народові!» — додав президент.

Також до тих, хто став на захист України, звернувся й головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Нагадаємо, що цього року в Україні деякі свята відзначатимуться в інші дати через перехід церкв на новоюліанський календар. Зокрема, дати нерухомих (неперехідних) свят, постів, дні вшанування пам՚яті святих відзначатимуться на 13 раніше

Фото Офісу президента

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