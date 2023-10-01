Краще — закопати в пісок або тирсу: прості поради, як зберегти взимку врожай кабачків та гарбузів

Для дачників важливо не лише зібрати багатий врожай, але й знати, як правильно його зберігати, зокрема, в домашніх умовах.

Як радить канал «Моя дача. Сад і город», ранні сорти овочів краще вживати одразу, а зберігати — середні та пізні сорти.

Так, кабачки та гарбузи радять зберігати, забезпечивши вологість від 80 до 85% при температурному «коридорі» 0 … +5 градусів. Приміщення рекомендують провітрювати один раз у 2−3 дні.

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Кабачки і гарбуз не повинні торкатися один одного, їх потрібно розміщувати подалі від всіх інших плодів.

Краще за все ці культури зберігаються у піску чи тирсі. Якщо кабачки та гарбузи будуть лежати сухими, то є шанс зберегти їх до весни. Звісно, за виконання температурних умов.

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Фото Pixabay

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