Як урожай овочів зберегти у квартирі до весни: прості, але важливі правила
Багато українців займаються садівництвом та восени після збирання врожаю постає питання про те, як краще його зберігати. Найкраще зберігати врожай у льоху, який бажано восени підготувати до зими. Якщо льоху немає, то зберігати врожай можна і в квартирі, дотримуючись при цьому важливих правил, пише уДачное место.
Так, при зберіганні цибулі слід використовувати такі правила:
- Просушіть овоч перед зберіганням. Для цього необхідно помістити зібрану цибулю в сухе та провітрюване приміщення на 14−20 днів;
- Відберіть овочі, придатні для зберігання. Вони не повинні бути м'якими і тим паче гнилими;
- Розсортуйте цибулю. Зберігайте окремо різні сорти;
- Дотримуйтесь температурного режиму. Оптимальне значення — +18−22 С;
- Подбайте про вологість. 50−70% буде достатньо;
- Виберіть правильне місце для зберігання. Підійдуть дерев'яні та пластикові ящики, панчохи, холодильник. Також ви можете сплести так звані «коси» і розвісити їх у місці, що провітрюється.
Зберігати буряк необхідно в приміщеннях з підвищеною вологістю, на картоплі або в холодильнику. Буряк слід помістити в поліетиленовий пакет, проткнути його в кількох місцях та прибрати у спеціальне відділення для овочів та фруктів.
При зберіганні моркви слід дотримуватися таких рекомендацій:
- Видаліть бадилля.
- Просушіть овоч. Для цього потрібно кілька годин.
- Відберіть здорові екземпляри.
- Візьміть дерев'яну скриньку.
- Насипте в неї тирсу або пісок. Наповнювач має бути сухим.
- Помістіть зверху моркву, дотримуючись відстані між овочами.
- Знову насипте пісок.
- Потім знову покладіть моркву. У такий спосіб необхідно заповнити ящик до кінця. Останнім шаром буде пісок.
- Поставте ящики у приміщення з температурою не більше +5°С.
Зберігати капусту на утепленому балконі. Помістіть качани в контейнери качанами вгору. Також можна зберігати у холодильнику. Оберніть овочі папером і періодично змінюйте його на сухий. Температура має прагнути до 0 градусів. Ідеальний показник вологості — 85−90%. Також не варто відривати верхнє листя, оскільки це захист від хвороб.
Раніше «ФАКТИ» писали про кілька важливих правил зберігання врожаю картоплі.195
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