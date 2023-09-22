П'ять найпоширеніших помилок при тривалому зберіганні картоплі: запам'ятайте їх та не повторюйте!

Коли вже зібрано врожай картоплі, городники мають правильно підготувати його до тривалого зберігання.

Автори каналу «Дача. Сад та город» назвали основні помилки, яких припускаються при зберіганні врожаю.

Усі сорти мають зберігатися однаково. Ні, картопля ранніх сортів має бути спожита до листопада. Її потрібно вживати у першу чергу.

Можна зберігати картоплю низької якості. Ні, клубні з червоточинами чи надрізами не перезимує. Зберігати варто лише повністю здорову та цілу картоплю.

Читайте також: Не зберігайте яблука, які навіть мінімально підгнили

Картоплю можна зберігати разом з будь-якими овочами. Ні, лише з буряком.

Картоплю можна зберігати будь-де. Ні, клубні мають правильно зберігатися. Якщо у вас картопля лежить на балконі або в лоджії, в жодному разі не залишайте мішки неприкритими.

Не можна перебитари картоплю взимку. Ні, це робити потрібно — так можна вчасно позбуваєтеся бульб, що розкладаються та гниють, вони можуть зіпсувати весь урожай.

Зазвичай ідеальними для зберігання бульб вважаються умови, коли температура у приміщенні, яке добре вентилюється, складає +2−3 градуси за Цельсієм, а вологість досягає 80 відсотків. До речі, щоб картопля не проросла, деякі господині кладуть у ящики кислі яблука.

Фото Pixabay

40

Читайте нас у Facebook та Instagram