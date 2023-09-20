Щоб зберегти яблука на зиму, важливо забезпечити в приміщенні для зберігання потрібну вологість, температуру і вентиляцію. Яблука, незважаючи на зовнішній вигляд, є ніжними фруктами, які потребують догляду, щоб правильно дозріти і мати гарний смак.

Всупереч загальній думці, що яблуко — витривалий фрукт, з ним слід поводитися дуже обережно. Особливо після знімання, коли воно найбільш вразливе до будь-яких пошкоджень чи ударів. Насправді, після того, як яблуко зірване з дерева, воно таке ж делікатне, як персик або полуниця. Якщо ви хочете зберегти яблука на зиму, ще важливіше переконатися, що вони мають найвищу можливу якість. Чим краща якість яблук, без пошкоджень і відскоків, тим краще і довше вони зберігатимуться, пише Poradnik ogrodniczy.

Ніколи не зберігайте яблука, які навіть мінімально підгнили, оскільки гнилі яблука швидко поширюють хвороби, що виникають при зберіганні.

Сьогодні найкраще зберігати яблука на зиму в холодильних камерах, які мають спеціальне обладнання, що допомагає підтримувати належні умови. Однак, якщо у вас немає доступу до такого приміщення, вам слід зберігати яблука в прохолодних і добре провітрюваних приміщеннях з високою вологістю. В аматорському вирощуванні це, як правило, підвали. Якщо ви хочете правильно зберігати яблука на зиму, перш за все, потрібно подбати про те, щоб вони не зів'яли і не перезріли. Для цього потрібно забезпечити достатню вологість, яка повинна становити близько 90%. Цього можна досягти, наливши воду на підлогу нашого сховища.

Температура, яка повинна переважати протягом усього періоду зимового зберігання яблук, повинна бути від 0° до приблизно 3−4°. Важливо, щоб температура не опускалася нижче 0°, тому що тоді яблука дуже швидко замерзнуть. З іншого боку, якщо температура буде вищою за 4°, яблука дозріватимуть швидше, а період їх зберігання значно скоротиться.

Ще однією дуже важливою вимогою для зберігання яблук на зиму є хороша вентиляція.

Яблука можна зберігати в дерев'яних ящиках місткістю близько 15 кг. Не забудьте вистелити дно ящика газетою, бажано в два шари, перед тим, як покласти фрукти в ящик. Про всяк випадок, яблука також часто накривають газетою зверху. Це дозволяє вуглекислому газу накопичуватися під верхнім шаром газети, що ще більше гальмує процес дозрівання.

Якщо ви помітили заражені плоди, їх слід негайно видалити. Зараження яблук хворобами зберігання відбувається вже під час збору врожаю або поки яблука ростуть на деревах, тому важливо стежити за їхнім здоров'ям під час зберігання. Найкращий спосіб запобігти цьому типу хвороб — обприскування плодів перед збором врожаю, коли вони ще знаходяться в саду. Також не забувайте акуратно збирати яблука з дерев і укладати їх в ящики, щоб не пошкодити шкірку. Збір врожаю найкраще проводити в сухий день за гарної погоди.

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