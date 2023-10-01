Військові мають право мобілізувати одразу кількох членів однієї сім'ї, але є винятки: коментар юриста

В Україні вже другий рік поспіль продовжують загальну мобілізацію — наразі вона триває до 15 листопада.

Зазвичай під призов підпадають чоловіки у віці від 18 до 60 років, втім, за певних умов деяких з них не мобілізуватимуть, а деяким нададуть відстрочку. Як пише «РБК-Україна», перелік підстав для відстрочки вказаний у статті 23 Закону України «Про мобілізацію і мобілізаційну підготовку».

А адвокат та юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич розповів, за яких обставин не мобілізують кількох членів однієї родини. За його словами, законодавство чітко не визначає кількість осіб з однієї родини, яку мають право мобілізувати під час війни, але закон «Про мобілізацію і мобілізаційну підготовку» містить певні винятки.

Так, в армію не призивають членів родини, коли близькі родичі військовозобов’язаного (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії рф у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Також це правило розповсюджується на чоловіків, які виховують неповнолітню дитину або дітей і дружина яких перебуває на військовій службі. Й навпаки: якщо служить чоловік, то за неповнолітніми дітьми доглядає дружина і її не мобілізовуватимуть.

Раніше адвокатка Зоряна Богдан зазначала, що розлучення та проживання з дітьми окремо від їхньої матері не дає чоловікові право на відстрочку. Підтвердженням тому, що батько самостійно виховує дітей до 18 років, можуть бути свідоцтва про смерть матері; рішення суду щодо позбавлення її батьківських прав; рішення суду щодо відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав; рішення суду про визнання матері безвісти зниклою чи померлою.

Фото зі сторінки командування Сухопутними військами ЗСУ

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