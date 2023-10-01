Поклали обличчям в асфальт: на блокпосту у Харкові люди у військовій формі влаштували розборки з поліцейськими (відео)

У Харкові, де нещодавно СБУ викрила ворожу агентуру, кілька днів тому на блокпості сталася НП — невідомі у військовій формі, погрожуючи зброєю, поклали на землю військових і поліцейських, які там знаходилися.

Як стверджує «Труха Україна», до блокпосту під'їхали 4 автомобілі, з них вийшли озброєні люди. Вони направили зброю у бік поліцейських та військових, змусивши їх лягти обличчям на землю та відібравши табельну зброю, заявивши, що військових із їхнього підрозділу ВЧ 0458 на зазначеному пості перевіряти не можна.

Стверджується, що люди у формі говорили, що «тренуються щодня, щоб ви тут спокійно стояли, щоб ви перевіряли, щоб жодна ДРГ сюди не зайшла: «Ви маєте нам допомагати, а не шукати серед нас ворогів, почули?»

Нагадаємо, що раніше в мережу викладали відео з Одеси, де було видно, що люди у військовій формі силоміц забрали чоловіка. Спершу звучала версія, що так діяли представники військкомату, проте пізніше з'ясувалося, що затриманий знімав розгортання мобільного блокпосту.

Фото — скріншот

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