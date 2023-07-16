«Не стримали емоцій»: учасників скандального відео із затриманням військовими чоловіка в Одесі відправлять на фронт

Останнім часом в пресі та телеграм-каналах почастішали повідомлення про інциденти на Одещині, які пов`язані з врученням військовозобовязаним повісток.

Втім, не завжди зняті очевидцями відео стосуються саме повісток, як це відбулося нещдавно. Так, у мережу виклали кадри, як військові досить жорстко поводяться з чоловіком та «вантажать» його в автобус. Робилося припущення, що це — «спілкування» військовозобов`язаного та співробітників місцевого ТЦК та СП. Втім, в Одеські обласній ТЦК та СП розповіли, що ситуація була дещо іншою.

«За результатами перевірки інциденту із затриманням військовими цивільної особи особи в Одесі, що набуло певного суспільного резонансу, було встановлено, що громадянин здійснював пряму трансляцію розгортання мобільного блокпосту, що суворо заборонено нормами правового режиму воєнного стану. Отримавши зауваження від представників Нацгвардії, громадянин увійшов у конфлікт, відверто провокуючи військових. Під час перевірки його документів і звірки даних за базою ухилянтів, громадянин почав погрожувати, і поводився агресивно, не припиняючи провокацій», — йдеться у повідомлення.

Також зазначається, що співробітники одного з районних ТЦК та СП Одеси, «не втримавши емоцій, перевищили повноваження» і, застосувавши силу, посадили його в транспортний засіб для доставки в центр комплектування.

«Треба визнати, що районний ТЦК намагався приховати свою причетність до інциденту, але принципова позиція командування полягає в реальній перевірці і реагуванні на запити суспільства, налагодженні цивілізованої комунікації з усіх питань. Тож, за результатами службової перевірки виявлено і тих, хто перевищив службові повноваження, і порушення у використанні необлікованого транспортного засобу. Винні посадові особи притягнуті до дисциплінарної відповідальності і будуть переведені у бойові підрозділи, де зможуть спрямувати силу і міць на боротьбу із ворогом», — додали в обласному ТЦК.

Нагадаємо, що під час вручення повісток бувають й бійки, як це сталося в Одесі на території Аркадії.

Днями у соцмережі викладали відео, авто якого стверджував, що співробітники Ізмаїльського ТЦК відбрали мобільний телефон у дівчини, яка фільмувала їхнє «спілкування» з чоловіком на вулиці.

Фото — скріншот

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