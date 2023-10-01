Завмерли люди та машини: загальнонаціональна хвилина пам'яті у Києві у День захисників та захисниць (вражаюче відео)

Сьогодні, у День захисників та захисниць України, о 9:00 в час загальнонаціональної хвилини мовчання Київ зупинився.

Машини на дорогах, люди на вулицях — всі завмерли на одну хвилину, щоб віддати шану тим, хто щодня захищає Україну від російського агресора. Це ще раз показало єдність українського народу.

Акція стала символом пам'яті. Адже кожний загиблий воїн наблизив майбутню перемогу. Важливо віддавати шану захисникам та захисницям, які загинули або боронять нашу державу від агресора.

Хвилина пам'яті, якою українці віддали глибоку повагу до наших Героїв відбулась і в інших українських містах.

«»Мета цього дня — ушанування хоробрості та героїзму захисників і захисниць незалежності й територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу. …Цей час — гарна можливість, аби подумати про важливе. Згадати важливе. Згадати іншу хвилину — першу хвилину повномасштабної війни. Хвилину, яка змінила все", — сказав у своєму зверненні до українців президент Володимир Зеленський.

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