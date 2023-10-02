Удари по об’єктах на території росії: у Німеччині пояснили, чому Україна має на це право

У дебатах щодо постачання крилатих ракет Taurus в Україну очільниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман вкотре посилила тиск на канцлера Олафа Шольца і водночас дала зрозуміти, що українській армії також буде дозволено атакувати військові об'єкти в росії зброєю з Німеччини, згідно з міжнародним правом. Про це стало відомо із її інтерв'ю медіагрупі Funke-Mediengruppe.

«Ми повинні негайно поставити Taurus, тому що при цілеспрямованому використанні крилатих ракет українська армія може серйозно порушити російські поставки», — заявила Штрак-Циммерманн.

Вона застерегла Шольца від подальшого зволікання з поставкою, яка обговорюється вже півроку: «Кожен з нас все зважує. Але можна також продовжити страждання, якщо довго вагатися», — пояснила політик.

На запитання, чи вважає вона законним нанесення Україною удару по території росії німецькими крилатими ракетами, пані Штрак-Циммерманн відповіла ствердно.

«Міжнародне право також дозволяє Україні атакувати військові об'єкти на території російського агресора. Абсолютно незалежно від того, де ця зброя була виготовлена і хто її постачав. Це також включає Крим, через який організовано постачання для російської армії. Однак розміщення німецьких солдатів в Україні не підпадає під дію міжнародного права — і в тому випадку, якщо цивільні особи в росії зазнали цілеспрямованого нападу», — додала вона.

Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини уклав новий великий контракт на поставку Україні БМП Marder.

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