Уряд Німеччини уклав новий великий контракт на поставку Україні БМП

Німеччина планує надати Україні ще 40 бойових машин піхоти Marder в найближчі місяці (попередня партія була передана у квітні). За дорученням німецького уряду виробник озброєнь Rheinmetall відремонтує вживані БМП Marder з колишніх запасів Бундесверу, про що компанія оголосила в понеділок у Дюссельдорфі. Про це йдеться у повідомленні концерну,

Компанія пояснила, що ремонтні роботи вже розпочалися на заводах Rheinmetall в Унтерлюсі та Касселі, і що щомісяця може бути поставлено до десяти бойових машин піхоти. Постачі мають розпочатися до кінця цього року. Це подвоює кількість бронемашин Marder, поставлених Німеччиною в Українураніше, до 80 одиниць.

Marder був розроблений спеціально для Бундесверу і досі використовується ним. За словами Rheinmetall, це одна з «найбільш перевірених систем озброєнь у своєму роді у всьому світі». Додаткові поставки Marder також є частиною пакета озброєнь вартістю 700 мільйонів євро, оголошеного німецьким урядом на початку саміту НАТО в Литві в липні.

Зазначимо, що після телефонної розмови президента США Джо Байдена та канцлера Німеччини Олафа Шольца на початку цього року стало відомо, що країни мають намір надати Україні бойові машини піхоти Bradley та бронемашини Marder.

Водночас у Бундестазі різко критикуть Олафа Шольца за відмову у постачанні ЗСУ крилатих ракет «Таурус».

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