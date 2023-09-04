«Чого, в ім’я Бога, чекає канцлер?»: у Бундестазі різко критикуть Олафа Шольца

Різко розкритикувала канцлера Олафа Шольца в дискусії про постачання крилатих ракет «Таурус» в Україну одна з ключових постатей у німецькій оборонній політиці — голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерман, яка представляє партію німецьких лібералів ВДП. «Чого, в ім'я Бога, чекає канцлер?» — написала Штрак-Ціммерманн у твіттері, який було перейменовано на «X». — Шольц одноосібно блокує це рішення всередині коаліції. Це безвідповідально".

Радник президента України Михайло Подоляк також підтвердив вимогу країни щодо якнайшвидшої поставки крилатих ракет «Таурус».

«Необхідно приймати рішення швидше й рішучіше, — сказав Подоляк в інтерв'ю Bild. — Немає іншого способу знищити російську логістику та ар'єргард, тому „Таурус“ необхідний».

Україна вже деякий час тиснула на Німеччину, щоб та поставила крилаті ракети з великим радіусом дії та значною руйнівною силою, але метою було не атакувати російську територію, а знищити ресурси окупантів. Зелені та ВДП також вимагають таких поставок для Києва вже кілька тижнів. Канцлер ще не ухвалив рішення за чи проти військової допомоги.

Нагадаємо, посол України в Німеччині Олексій Макеєв називає нерішучу військову підтримку з боку західних партнерів однією з причин нинішнього важкого контрнаступу України.

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