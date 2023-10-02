Колишній підопічний українського тренера мало не вбив суддю: бідолаха відбувся відкритим переломом (фото, відео)

Змагання метальників молота на Азіатських іграх у Ханчжоу (Китай) мало не завершилися трагедією. Під час однієї з невдалих спроб п'ятиразового чемпіона Азії Алі Занкаві з Кувейту молот вагою понад 7 кг влучив у захисну сітку та впав на ногу 62-річному судді Хуану Ціньхуа, якому в лікарні діагностували відкритий перелом великої гомілкової кістки та терміново прооперували. Раніше легендарний тенісист Новак Джокович зарядив м'ячем у суддю та був дискваліфікований.

«Я підняв голову і побачив, що молот відскочив від землі в ногу рефері, тому я швидко підбіг до нього і спробував допомогти, тим паче, що він був у стані шоку і корчився від болю. Після того, як я добрався до нього, я виявив поріз на його штанах і побачив кров, що ллється з ноги, і я знав, що вона зламана. Потім я туго перев'язав її, щоб зупинити кровотечу, доки не приїхала швидка допомога», — заявив Алі Занкаві.

Зазначимо, що титулований Занкаві, якого свого часу тренував легендарний український тренер, олімпійський чемпіон Анатолій Бондарчук, надав рефері першу допомогу, а також відвідав постраждалого в лікарні та приніс вибачення.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що скандальний тенісист на Australian Open влучив м'ячем у дитину і дотепно загладив провину.

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