Допомагав мінувати дороги та здавав окупантам патріотів: на Харківщині впіймали рецидивіста, який служив росіянам

В Україні триває боротьба з колаборантами. Служба безпеки України викрила рецидивіста, який допомагав рашистам встановлювати мінні поля під час окупації Харківщини. Про це повідомили у відомстві.

«Служба безпеки затримала ще одного ворожого пособника, який пішов на добровільну співпрацю з агресором під час тимчасової окупації Харківщини. Зловмисником виявився 29-річний мешканець одного із селищ Богодухівського району, який раніше був засуджений за тяжкі злочини. Після захоплення населеного пункту він допомагав російським загарбникам орієнтуватися на місцевості та обирати територію для облаштування мінних загороджень. Серед замінованих ділянок були місцеві дороги та проїзні частини, якими користувались мирні жителі району. Крім того, він „здавав“ загарбникам адреси учасників руху опору в регіоні. Після цього рашисти викрадали людей та відвозили їх до російських катівень. Також зловмисник разом з окупантами грабував будинки односельчан, які на той час виїхали на підконтрольну Україні територію. Під час мародерства його учасники викрадали авто, виносили побутову техніку, меблі та інше приватне майно громадян», — йдеться у повідомленні.

В СБУ зазначили, що після звільнення району поплічник агресора намагався «залягти на дно», щоб уникнути правосуддя.

«Однак, співробітники СБУ все одно встановили його місцезнаходження і затримали. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ст. 111−2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми», — повідомили у відомстві.

Telegram-канал «Оперативний ЗСУ» додає, що зрадника звуть Віктор Матюк. Він є мешканцем с. Макарове Золочівської ОТГ.

Як писали «ФАКТИ», кілька тижнів тому у Харкові затримали коригувальницю вогня ворога.

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