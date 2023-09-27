Влаштувався до окупаційного «уряду рф» на Херсонщині: ексадвокату Медведчука та Шарія повідомили про підозру

Слідчі Служби безпеки України, які розслідували оборудки колишнього керівника оборонного підприємства у Львові, повідомили про підозру за ч. 5 ст. 111−1 Кримінального кодексу України («Колабораційна діяльність») так званому очільнику «організаційно-правовий департамент міністерства інформполітики Херсонської області рф» Валентину Рибіну.

Фігурант був особистим адвокатом Медведчука та Шарія, які підозрюються у державній зраді, повідомляють в СБУ.

На початку повномасштабного вторгнення росії він виїхав за межі України і вже із-за кордону написав пост у Facebook, де закликав українців припинити спротив окупантам.

Згодом Рибін прибув до тимчасово окупованої частини Херсонської області, де влаштувався до керівного складу місцевої окупаційної адміністрації рф.

На цій «посаді» Рибін виконує завдання москви щодо посилення окупаційного режиму в захопленому регіоні через масове поширення кремлівської пропаганди.

Крім того, колаборант увійшов до складу пропутінської партії «єдина росія», від якої намагався «балотуватися» до так званих «законодавчих зборів Херсонської області» восени цього року.

У межах «передвиборчої кампанії» він неодноразово виступав на підтримку агресивної політики кремля, а також агітував місцевих жителів підтримати російських окупантів.

При цьому раніше СБУ вже кваліфікувала його злочинні дії за ч. 1 ст. 436−2 Кримінального кодексу України («Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників»).

Оскільки колаборант перебуває на тимчасово окупованій частині України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Нагадаємо, що в серпні свої вироки в Україні отримали одразу чотири поплічники «кума» путіна.

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