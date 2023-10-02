Інтеграція українського досвіду у військову освіту НАТО — показник нашої налаштованості на якнайшвидше досягнення повної сумісності з Альянсом, — Олександр Павлюк

Вперше наша військова освіта поширює досвід, який здобули Сили оборони України у відбитті російської агресії для розуміння сучасних і майбутніх конфліктів нашими партнерами в НАТО. Ми не лише запозичуємо, але й пропонуємо.

Досвід, який отримують Збройні сили України у війні проти росії, — надзвичайно цінний для розуміння природи й перебігу як нинішніх, так і майбутніх збройних конфліктів.

У межах інтеграції до НАТО, Україна пропонує також власний ґрунтовний аналіз війни, який провели фахівці Інституту професійної військової освіти «Вишкіл Лідерів».

За ініціативи Начальника Національного університету оборони України генерал-полковника Михайла Коваля та підтримки Міністерства оборони України розроблено курс «російсько-українська війна: витоки, перебіг, прогноз».

Аналізується все: робота БпЛА, авіації, артилерії та ракетного озброєння, робота противника в інформаційному середовищі та кібербезпека. Українські фахівці проаналізували та узагальнили досвід російсько-української війни від загальних рис і до епізодів.

Вперше курс проведено в лютому 2023 року у Вільнюсі — за участі керівництва програми Defence Education Enhancement Programme (DEEP) NATO. Після ознайомлення з матеріалами курсу керівництвом програми DEEP запропоновано українській стороні розробити спільну публікацію «Базова програма вивчення досвіду російсько-української війни», яка буде використовуватись у військових закладах всіх країн НАТО та партнерів. Два десятки експертів від держав НАТО працюють з українськими фахівцями над розробкою цієї збірки.

«Важливо, що така спільна публікація розробляється вперше. За оцінками фахівців НАТО, наші напрацювання є потужним внеском в розвиток спроможностей Альянсу та свідченням готовності України до партнерства на новому рівні», — зазначив перший заступник Міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

«Інтеграція українського експертного досвіду у військову освіту НАТО — показник не лише нашої налаштованості на якнайшвидше досягнення повної сумісності з Альянсом в цій галузі, але й практичний внесок у розуміння майбутнього конфліктів», — підкреслив перший заступник Міністра оборони.

За словами начальника Національного університету оборони України, генерал-полковника Михайла Коваля, матеріал курсу попередньо був наданий партнерам для ремарок та уточнень. Проте вони визнали нашу працю вичерпною.

Наразі група офіцерів НУОУ з відмінним володінням англійською мовою представили зазначену програму, розроблену англійською мовою, у Литві, Латвії, Швеції, Данії, для експертів НАТО — в Польщі, а в онлайн-форматі — для колег з Франції. Крім того, ведуться переговори ще з чотирма країнами Альянсу про проведення курсу.

Курс читається для представників іноземних вищих військових навчальних закладів та академій, керівного складу збройних сил та представників оборонних відомств країн-партнерів НАТО. Програма містить 20 базових тем з можливістю адаптації для потреб закладів кожної конкретної країни.

За результатами представлення курсу в країнах-партнерах запропоновано інтегрувати курс в програми підготовки іноземних військових академій на регулярній основі — щорічно, або двічі на рік, а також проведення додаткових курсів за окремими напрямами: Війна на суходолі, Війна в повітрі, Війна на морі, Війна в кіберпросторі.

Нині на базі Національного університету оборони України триває презентація курсу для представників Київської асоціації військових аташе країн-членів НАТО.

Додатковим ефектом від проведення курсу є ознайомлення експертів університету з кращими практиками професійної військової освіти, а також укладання двох- та багатосторонніх програм співробітництва.

Важливо, що учасники курсу від країн-партнерів залучені до прийняття рішень щодо підтримки України.

Колективна аналітична робота та координація лише зближують розуміння як спільних викликів, так й спільних можливостей для побудови безпечного євроатлантичного простору, в якому Україна є і буде потужним партнером.

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