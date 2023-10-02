Вночі окупанти дронами атакували Дніпропетровщину, а під ранок вогнем накрили центр Херсона

У ніч проти понеділка, 2 жовтня, ворог продовжував свої щоденні атаки по Україні з повітря дронами-камікадзе.

Під ударом, зокрема, опинилася Дніпропетровщина. Як повідомив очільник обласної ОВА Сергій Лисак, підрозділи Повітряного командування «Схід» збили над областю 3 ворожі безпілотники.

А у Херсонській ОВА повідомили про ранковий обстріл обласного центру: «Сьогодні близько 05:00 ворог обстріляв середмістя Херсона. На місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці. Інформація про руйнування встановлюється».

В командуванні Повітряними Силами ЗСУ повідомили, що вночі булоо збито чотири дрони-камікадзе. Всього було зафіксовано пуск семи БпЛА типу «Shahed».

За словами речниці ОК «Південь» Наталії Гуменюк, ворог запускав дрони-камікадзе не зовсім звичним маршрутом — з Азовського узбережжя. Атака не була масовою і, на її думку, була скоріше проводилася для розвідки української ППО. Один з «шахедів» збили на Херсонщині. На жаль, були й «прильоти» по цивільній інфраструктурі.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби, що минула, ворог завдав 10 ракетних та 89 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

На фронті протягом зазначеного часу відбулося 38 бойових зіткнень:

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі населеного пункту Макіївка Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Авдіївки Донецької області, але успіху не мав. Крім того, наші захисники успішно відбили атаки ворога в районах Кераміка, Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області. Ворог здійснив 11 невдалих атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку загарбники безуспішно атакували в районі Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районах Новодарівки та Вербового Запорізької області, успіху не мав.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку.

Авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили зенітно-ракетний комплекс, пункт управління, склад боєприпасів та 16 артилерійських засобів противника.

Станом на ранок понеділка, 2 жовтня, втрати особового складу ворожої армії перевищили 279 тисяч військових. За добу підрозділи Сил оборони України, зокрема, знищили 15 танків, 48 артсистем та 26 одиниць автомобільної техніки.

Фото Генштабу ЗСУ

Раніше засновниця та президентка американського Інституту вивчення війни (ISW) Кімберлі Каган зазначала, що українські солдати досягли успіхів у своєму контрнаступі, а також унеможливили переміщення бойової потужності російських військ з Бахмута.

Фото Генштабу ЗСУ

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