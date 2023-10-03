Дебютний гол Мудрика допоміг «Челсі» здобути перемогу в АПЛ: відеоогляд матчу

Півзахисник збірної України Михайло Мудрік, викликаний до національної команди на поєдинки відбору Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти, забив свій перший м'яч в офіційних поєдинках у футболці «Челсі».

Сталося це у виїзному матчі 7-го туру англійської прем'єр-ліги проти «Фулхема». На 18-й хвилині Колвілл «вирізав» класну передачу до штрафного майданчика, українець м'яко прийняв м'яча на груди, одночасно прокинувши собі на хід, та другим дотиком пробив у «будиночок» воротарю — красень-гол!

За хвилину «сині» скористалися помилкою суперника на своїй половині поля та подвоїли рахунок, у підсумку довівши поєдинок до перемоги — 2:0 (Мудрик, 18, Броя, 19), що дозволило перервати безвиграшну серію з трьох матчів.

Огляд матчу «Фулхем» — «Челсі» — 0:2

Зазначимо, що останнім часом Мудрика, як і весь «Челсі», британська преса нещадно критикувала (лондонці йдуть на 11-му місці в таблиці, набравши лише вісім очок у семи матчах — при цьому «сині» не грають у жодному з єврокубків) — мовляв, ну ніяк не відпрацьовує українець витрачені на нього гроші. Щоб додати Михайлу впевненості у своїх силах, наставник «синіх» Маурісіо Почеттіно навіть влаштовував із ним на тренуваннях змагання з влучання в поперечину. Як бачимо, подіяло…

Найкращі моменти Михайла Мудрика в матчі з «Фулхемом»

Додамо, що сам Мудрик після матчу виклав емоційний пост у Instagram, за яким стежать 1,6 млн підписників, подякувавши вболівальникам за підтримку. «З вами всіма я зміг. Велика честь забити перший гол за такий великий клуб, як «Челсі», — написав Михайло.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ефектний гол Довбика допоміг «Жироні» сенсаційно обійти в таблиці «Барселону» та «Реал».

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