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Ефектний гол Довбика допоміг «Жироні» сенсаційно обійти у таблиці «Барселону» та «Реал»: відеоогляд матчу чемпіонату Іспанії

9:49 28 вересня 2023
Артем Довбик

Команда футболістів збірної України Віктора Циганкова та Артема Довбика «Жирона», яка в минулому турі забила п'ять м'ячів у ворота «Мальорки», продовжує вражати футбольну Іспанію. У гостьовому матчі на полі «Вільярреала» каталонці з українцями у складі здобули вольову перемогу — 2:1 та сенсаційно стали лідером, обійшовши у таблиці «Барселону» і «Реал».

«Жирона» пропустила на 49-й хвилині, коли Парехо реалізував пенальті. Але невдовзі команді українців протягом п'яти хвилин вдалося забити двічі та здобути перемогу: на 56-й хвилині Довбик ефектним ударом головою в падінні зрівняв цифри на табло, а на 61-й — Ерік Гарсія встановив остаточний рахунок.

Додамо, що Довбик провів на полі 68 хвилин, а Циганкова замінили на 88-й хвилині.

Успіх на полі «жовтої субмарини» дозволив «Жироні» з 19 очками стати лідером чемпіонату Іспанії з одним пунктом відриву від «Реала» та двома — від «Барселони». 30 вересня команда Циганкова та Довбика прийме Королівський клуб на рідному стадіоні, де минулого сезону підопічні Карло Анчелотті зазнали фіаско — 2:4.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Довбик з передачі Циганкова забив м'яч у дебютному матчі в іспанській примері.

Фото Twitter ФК «Жирона»

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