Повернення Малиновського: Ребров назвав склад збірної України на матчі відбору Євро-2024

Тренерський штаб збірної України, яка зіграла у вересні внічию з Англією (1:1) і поступилася Італії (1:2), оприлюднив список футболістів, котрі викликані на збір перед відбірними поєдинками Євро-2024 проти Північної Македонії (14 жовтня у Празі) та Мальти (17 жовтня в Та-Калі), повідомляє офіційний сайт УАФ.

У списку з 25 футболістів знайшлося місце новачкові італійської «Дженоа» Руслану Малиновському, який пропустив вересневі зустрічі, а також захиснику загребського «Динамо» Богдану Михайличенка, котрий у нещодавньому матчі Ліги Європи проти «Астани» записав до свого активу дві гольові передачі.

Повністю склад команди Сергія Реброва виглядає так:

воротарі — Георгій Бущан («Динамо»), Анатолій Трубін («Бенфіка», Португалія), Андрій Лунін («Реал», Іспанія);

захисники — Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — «Шахтар»), Денис Попов, Олександр Караваєв (обидва — «Динамо»), Віталій Миколенко («Евертон», Англія), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Сергій Кривцов («Інтер Маямі», США), Богдан Михайличенко («Динамо», Хорватія);

півзахисники — Андрій Ярмоленко, Віталій Буяльський (обидва — «Динамо»), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (всі — «Шахтар»), Олександр Зінченко («Арсенал», Англія), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Михайло Мудрик («Челсі», Англія), Сергій Сидорчук («Вестерло», Бельгія), Руслан Малиновський («Дженоа», Італія);

нападники — Роман Яремчук («Валенсія», Іспанія), Артем Довбик («Жирона», Іспанія), Владислав Ванат («Динамо»).

До резервного списку національної команди потрапили: Олександр Сваток, Олександр Піхальонок (обидва — «Дніпро-1»), Олександр Тимчик («Динамо»).

Додамо, що підготовку до майбутніх зустрічей збірна України розпочне 7 жовтня у Празі.

Становище команд у групі С: 1. Англія — 13 очок (5 матчів); 2. Італія — 7 (4); 3. Україна — 7 (5); 4. Північна Македонія — 7 (5); 5. Мальта — 0 (5).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна серйозно покарана УЄФА за підсумками матчів відбору Євро-2024 проти Англії та Італії.

Фото uaf.ua

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