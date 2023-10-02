Під контролем кремля: путін вимагає створити нові підрозділи добровольців для війни в Україні

Експерти британської розвідки вважають, що росія продовжує покладатися на добровольчі загони та приватні армії навіть після заколоту ПВК Вагнера. Про це йдеться у щоденному звіті розвідки про війну в Україні, оприлюдненому Міністерством оборони в Лондоні.

Згідно з доповіддю, кремлівський диктатор путін нещодавно доручив колишньому начальнику штабу ПВК Вагнера Андрію Трошеву створити нові добровольчі підрозділи. На зустрічі також був присутній заступник міністра оборони Юнус-Бек Євкуров, який нещодавно був помічений під час візитів до африканських країн.

«росія готова використовувати досвід ветеранів, які можуть довести свою лояльність і продовжити службу на глобальному півдні, але, ймовірно, з більшим контролем з боку кремля», — йдеться в заяві.

Приватна армія Вагнера тривалий час воювала пліч-о-пліч з регулярними російськими підрозділами в агресивній війні москви проти України. Після виведення військ з України їхній керівник євген пригожин готував повстання проти російського військового керівництва, яке провалилося. Він загинув в авіакатастрофі у серпні за досі нез'ясованих обставин.

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