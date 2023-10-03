Киянин задушив пенсіонера, за яким за гроші доглядав понад 10 років

В Києві на днях було вбито пенсіонера. Як виявилось, зробив це чоловік, який доглядав за підопічним, отримуючи кошти від його родичів, які перебувають за кордоном.

Про вбивство повідомили у столичній поліції.

До правоохоронців надійшло повідомлення про те, що мешканець будинку на вулиці Почайнинській викидає речі з вікна.

Поспілкувавшись з порушником, правоохоронці виявили, що той перебуває в неадекватному стані, ймовірно, під дією алкоголю або наркотиків.

Під час огляду приміщення охоронці порядку виявили тіло власника оселі у ванній, закиданого речами.

«Ми встановили, що фігурант останні десять років проживав у цій квартирі разом із 71-річним чоловіком та доглядав за ним. За це він отримував кошти від доньки підопічного, яка мешкає за кордоном, а також розпоряджався його пенсією. Проте, останнім часом зловмисника дратувало, що дідусь вже не міг самостійно піклуватись про себе. Під час чергового конфлікту підозрюваний спочатку побив, а потім задушив свого підопічного, після чого поклав тіло у ванну та закидав речами», — розповіли у поліції.

Після скоєного зловмисник ще декілька днів жив з тілом загиблого та вживав спиртні напої.

Судово-медична експертиза встановила, що смерть пенсіонера настала внаслідок механічної асфіксії.

34-річного місцевого мешканця затримали й повідомили йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченому частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Як повідомляли «ФАКТИ», наприкінці вересня в окупованому Криму вбили літнє подружжя з Дніпропетровщини. Пенсіонерів забили битою за те, що вважали Крим українським.

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